Тысяча Зеленского: куда можно будет потратить эти деньги

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал выдачу 1 тысячи гривен для украинцев. Правительство утвердило механизм выплаты этих средств.

Кто сможет получить тысячу Зеленского

Так называемую "тысячу Зеленского" смогут получить все украинцы. Выдача денег является частью программы "еПидтрымка", сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Первый шаг уже инициирован Президентом Владимиром Зеленским. Это программа зимней еПидтрымки. Каждый украинец и каждая украинка получат тысячу гривен для оплаты украинских услуг и некоторых украинских товаров.

Шмыгаль уточнил, что государство готовит комплексный пакет помощи для украинцев. После внедрения денежной поддержки будут реализованы следующие шаги:

предоставление субсидий в зимний период;

расширенная программа "Доступные лекарства", которой смогут воспользоваться больше людей.

Обратите внимание! Эти средства украинцы смогут потратить в течение 2025 года. Подать заявление на получение такой помощи граждане должны через Дию.