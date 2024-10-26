В Минэкономики ответили, где возьмут средства на выплату тысячи гривен украинцам

Владимир Зеленский ранее анонсировал, что с 1 декабря каждый украинец должен получить по тысяче гривен от государства. Известно, что такая помощь будет одноразовой и будет поступать на виртуальные карты.

А для собственно выплат государство использует средства от ранее созданных программ. Об этом в эфире телемарафона рассказал первый заместитель министра экономики Алексей Соболев, передает 24 Канал.

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Откуда возьмут средства на выплаты украинцам

Такая инициатива, которую анонсировал Владимир Зеленский во время своего обращения накануне, вызвала большой резонанс и обсуждение в обществе, в частности относительно того, сколько средств будет потрачено и откуда государство возьмет деньги на подобную программу.

Сейчас называть суммы некорректно. Предыдущая версия "еПоддержки" во время "ковида" стоила 8 миллиардов гривен. Финальная сумма этой программы на эти 3 зимних месяца будет зависеть от количества украинцев, которые захотят воспользоваться этой программой,

– пояснил Соболев.

В то же время, как отметил заместитель министра для этого не будут выделять новые средства из бюджета. По его словам, вместо этого государство использует средства, которые ранее выделили на другие программы поддержки, то есть это "не новые средства".

"Это средства от имеющихся программ, которые мы перенаправим. Это средства, которые мы не успеваем освоить в этом году. Кроме того, эти средства мы бы точно не смогли направить на армию, потому что эти средства были выделены донорами в наш бюджет, а там условие - нельзя направлять на военные расходы", – резюмировал он.

Кстати, он отмечал, что деньги будут начислять на карту "Национального кэшбека". Это виртуальная карта, которую можно открыть через Дию. По мнению чиновника, такой шаг дополнительно поддержит малый и средний бизнес Украины.