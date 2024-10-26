А для власне виплат держава використає кошти від раніше створених програм. Про це в етері телемарафону розповів перший заступник міністра економіки Олексій Соболев, передає 24 Канал.

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Звідки візьмуть кошти на виплати українцям

Така ініціатива, яку анонсував Володимир Зеленський під час свого звернення напередодні, спричинила великий резонанс та обговорення у суспільстві, зокрема щодо того, скільки коштів буде витрачено та звідки держава візьме гроші на подібну програму.

Зараз називати суми некоректно. Попередня версія "єПідтримки" під час "ковіду" коштувала 8 мільярди гривень. Фінальна сума цієї програми на ці 3 зимові місяці буде залежати від кількості українців, які захочуть скористуватися цією програмою,

– пояснив Соболев.

Водночас, як наголосив заступник міністра для цього не будуть виділяти нові кошти з бюджету. За його словами, замість цього держава використає кошти, які раніше виділили на інші програми підтримки, тобто це "не нові кошти".

"Це кошти від наявних програм, які ми переспрямуємо. Це кошти, які ми не встигаємо освоїти цього року. Крім того, ці кошти ми б точно не змогли спрямувати на армію, бо ці кошти були виділені донорами в наш бюджет, а там умова - не можна спрямовувати на військові видатки", – резюмував він.

До речі, він зазначав, що гроші будуть нараховувати на карту "Національного кешбеку". Це віртуальна картка, яку можна відкрити через Дію. На думку чиновника, такий крок додатково підтримає малий та середній бізнес України.