В Дие назвали количество людей, которые подались на "тысячу Зеленского"

Уже 10 миллионов украинцев подались на Зимнюю еПоддержку. В частности, за полтора месяца государственную помощь оформила почти половина всех пользователей Дії.

Какая статистика по тысяче Зеленского

В частности выплаты на детей оформили почти 2,5 миллиона, пишет 24 канал со ссылкой на Дию.

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Так уже 14% заявлений поступило от внутренних переселенцев.

Кроме того, значительно активнее подаются на помощь именно женщины. Они составляют 68% от всех заявлений.

Украинцам напомнили, что тысячу можно потратить на такие вещи:

облигации и донаты армии;

коммуналку;

врачей;

образование;

транспорт;

мобильную связь;

страхование;

украинские книги;

лекарства из программы Национальный кешбэк.

Подавайтесь в Дии и получайте деньги на карту Национального кешбэка в несколько кликов. Получайте тысячу и на себя, и на детей,

– призвали в заметке.

Важно! До конца программы остается еще полтора месяца.