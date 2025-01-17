УКР РУС
17 января 2025, 13:17
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В Дие назвали количество людей, которые подались на "тысячу Зеленского"

Валерия Моргун

Уже 10 миллионов украинцев подались на Зимнюю еПоддержку. В частности, за полтора месяца государственную помощь оформила почти половина всех пользователей Дії.

Какая статистика по тысяче Зеленского

В частности выплаты на детей оформили почти 2,5 миллиона, пишет 24 канал со ссылкой на Дию.

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Так уже 14% заявлений поступило от внутренних переселенцев.

Кроме того, значительно активнее подаются на помощь именно женщины. Они составляют 68% от всех заявлений.

Украинцам напомнили, что тысячу можно потратить на такие вещи:

  • облигации и донаты армии;
  • коммуналку;
  • врачей;
  • образование;
  • транспорт;
  • мобильную связь;
  • страхование;
  • украинские книги;
  • лекарства из программы Национальный кешбэк.

Подавайтесь в Дии и получайте деньги на карту Национального кешбэка в несколько кликов. Получайте тысячу и на себя, и на детей,
– призвали в заметке.

Важно! До конца программы остается еще полтора месяца.