Более 2 миллионов украинцев уже получили тысячу Зеленского

Первые зачисления Зимней еПоддержки состоялись вечером 10 декабря. По состоянию на 11 декабря средства поступили 1,8 миллиона взрослых и 520 тысячам детей.

Украинцы начали получать тысячу Зеленского

Сейчас тысяча гривен уже поступает украинцам на карточку Национального кэшбэка, сообщает 24 канал со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

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Он пояснил, что человеку, который еще не получил выплату, не следует волноваться. Дело в том, что банку нужно время на обработку заявлений. Поэтому все, кто подал его в Дії, обязательно получат помощь.

А если еще не успели воспользоваться услугой - заходите в Дію и оформляйте Зимнюю еПоддержку с главного экрана приложения,

- отметил Федоров.

На что можно потратить выплату

Федоров напомнил, что потратить 1 000 гривен можно на такие вещи:

коммуналку;

лекарства;

книги;

почтовые услуги.

Также помощь можно задонатить.

Перечислите еПоддержку на нужды военных, усильте Силы обороны тысячей. Например, через UNITED24. На сайте выбирайте направление или конкретный сбор,

- призвал Михаил Федоров.

Как можно подать заявление на тысячу Зеленского

Премьер-министр Денис Шмыгаль написал, что со вчерашнего дня заявки принимаются через банки-партнеры.

Заметьте! Кроме того, получатели пенсий и социальных выплат могут получить выплаты через Укрпочту.