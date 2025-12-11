В рамках "зимней поддержки": на какие лекарства можно потратить "тысячу Зеленского"

Тысячу Зеленского могут получить все украинцы, находящиеся на территории страны – как дети, так и взрослые. Потратить средства можно в том числе и на лекарства.

На какие лекарства можно потратить тысячу от Зеленского?

Узнать, где и что именно можно купить, можно благодаря сайту "Национальный кэшбек", пишет 24 Канал со ссылкой на перечень.

Средства с карты Национальный кэшбек можно потратить на продукты питания, лекарства, лекарственные средства и медицинские изделия, книги и другую печатную продукцию украинского производства, что зарегистрированы в программе "Национальный кэшбек" и продаются в торговых точках-участниках программы,

– говорится в сообщении.

В перечень входит немало аптек:

АНЦ;

Аптека оптовых цен;

Подорожник;

Оптимальная аптека;

911;

Копейка и тому подобное.

Обратите внимание! В основном это оффлайн магазины. В то же время в некоторых аптеках нужно узнать у работников, на какой кассе возможно рассчитаться Национальным кэшбеком.

Доступны украинцам по программе далеко не все препараты. В список входят только лекарства украинского производства.

Однако в таблице, размещенной на сайте, ориентироваться достаточно трудно. Значительно проще ознакомиться с перечнем медицинских средств на сайтах.

Препараты, входящих в программу "Нацкешбек", обычно находятся в определенных разделах. Например, на сайте "Оптимальной аптеки" есть целый раздел под названием "Сделано в Украине".

Скриншот с сайта "Оптимальной аптеки"

Важно! В частности лекарства можно сортировать по цене, а также искать акционные товары.

Аптека "Подорожник" также имеет целый раздел с товарами, подпадающих под программу. Среди них назальные капли, хлоргексидин, бинты, различные мази, витамины и тому подобное.

Скриншот с сайта аптеки "Подорожник"

Как рассчитаться карточкой "Национальный кэшбек" в аптеке?

Чтобы оплатить лекарства картой "Нацкешбек" в аптеке, следует придерживаться такого алгоритма действий:

заранее убедиться, что товары есть в списке программы;

на кассе предупредить фармацевта, что оплата будет осуществлена "Нацкешбек";

оплатить покупку телефоном с помощью Google Pay или Apple Pay.

Напомним! Важно не забыть добавить карту в свой электронный кошелек.

Как купить лекарства с помощью карты Национальный кэшбек онлайн?

Купить лекарства онлайн можно следующим образом:

"собрать корзину" из товаров;

выбрать способ оплаты "Национальный кэшбек";

на этапе оплаты проверить, правильная ли карта выбрана для списания.

Обратите внимание! Если система "выбрала" другую карту, то ее всегда можно вручную заменить на "Национальный кэшбек".

Что еще известно о тысяче от Зеленского?

С четверга, 11 декабря, 1 000 гривен помощи можно тратить на продукты украинского производства в супермаркетах. Об этом сообщает Минсоцполитики.

Это возможно, если рассчитываться карточкой "Национальный кэшбек". Однако в программу не входят подакцизные товары.

Интересно! Также возможность не распространяется на онлайн-заказы.

Что известно о "Нацкешбек"?