У должников не будут забирать деньги во время войны: кого это касается
Источник:Минреинтеграции
Правительство поддержало законопроект, который защитит уязвимые категории населения в сложных финансовых ситуациях. Теперь взимать деньги с должников, а именно получателей благотворительной помощи запрещено.
За что не будут взимать деньги
Согласно законопроекту, не будут взиматься материальная помощь от общественных, благотворительных и международных организаций. В этот перечень входит и пособие на проживание, которое выплачивается внутренне перемещенным лицам.
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Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала парламентариев как можно быстрее внедрить такую инициативу.
Нельзя у человека забирать последнее, взимать средства, которые часто являются единственным источником для существования самых незащищенных! Это нужно осознавать. Надеюсь на понимание и поддержку со стороны парламентариев. Призываю народных депутатов внедрить эту инициативу как можно быстрее!
– говорит вице-премьер-министр.
У пенсионеров-должников могут отобрать часть пенсии
Напоминаем, что сейчас у Украины есть законные основания для того, чтобы отобрать часть пенсии у пенсионеров. В случае судебного постановления пенсионеры-должники вынуждены отдать до 50% пенсии, автоматически перечисленной на оплату долга.
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Сейчас минимальная пенсия составляет 2093 гривен, а максимальная пенсия – 20 930 гривен.
- Пенсии по инвалидности рассчитываются в соответствии с возрастом, группой и страховым стажем человека. 2 300 гривен – у лиц с инвалидностью I группы, а у лиц с инвалидностью II – III группы, не работающих – 2 100 гривен.
- Имеющие полный стаж (у женщин – от 30 лет, у мужчин – от 35) получают 2 500 гривен, а те, кто старше 70 лет с полным стажем – 3 000 гривен.
- Общий размер пенсии военнослужащих не может быть менее 210% прожиточного минимума, то есть 4 395,30 гривны.
- Минимальная пенсия семьям военнослужащих в случае потери кормильца – 4 186 гривен.