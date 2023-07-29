У украинцев могут забрать половину пенсии: как сохранить свои выплаты

Правительство разрешило рассчитывать от 20 до 50% от суммы пенсий у должников. Также можно потерять половину пенсии за неофициальное трудоустройство ФЛП.

У кого заберут половину пенсии

Потерять до 50% пенсии могут должники перед государством, если:

личность обвиняется в хищении государственного имущества. В таком случае отчисления будут производиться до погашения долга;

В таком случае отчисления будут производиться до погашения долга; пенсионер причинил вред другому и это привело к увечью или смерти. Сумма возмещений определяется индивидуально;

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гражданин должен выплачивать алименты;

человек несанкционированно получал повышенную заработную плату.

20% от пенсии государство может отчислить, если вы не сообщили ПФУ о трудоустройстве или открытии ФЛП.

То есть любые отчисления из вашей пенсии возможны только при условии наличия долгов или незаконной деятельности.

Какие сейчас пенсии в Украине

Несмотря на несколько индексаций, размер пенсий в Украине остается предельно низким. Минимальный размер пенсий для лиц, не работающих – 2 100 гривен, а для тех, что работают – 2 093 гривны.

ПУФ разместил статистику, согласно которой размер пенсий в Украине в 2023 году таков:

1 227,8 гривны – 0,6%;

от 2001 до 3000 гривен – 29,5%;

от 3001 до 4000 гривен – 21,3%;

от 4001 до 5000 гривен – 15%;

от 5 001 до 10 000 гривен – 23,2%;

более 10 000 гривен – 10,4% – более 10 000 гривен.

Последнее повышение пенсий произошло в июле 2023 года. Надбавок до конца года не ожидается. Единственные дополнительные выплаты, ожидающие пенсионеров в августе – традиционная доплата ко Дню Независимости Украины.