Как сокращается пенсия при переезде в дом престарелых

Часть пенсионеров со временем переезжает в дом престарелых. Если это государственное учреждение, то порядок выплат лица уменьшается.

Какая пенсия у лиц, живущих в доме престарелых

Размер выплаты, что остается, зависит от типа пенсии, которую получает лицо, сообщает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".

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Обратите внимание! Если в дом-интернат переезжает лицо, которое получает пенсию и, при этом, оно является ребенком-сиротой, его выплата не меняется.

Какая выплата остается:

у лиц, которые получают пенсию по возрасту, от пенсии остается лишь 25%;

по инвалидности – 25%;

по потере кормильца – 50%.

Если на иждивении пенсионера есть нетрудоспособные, то выплата распределяется так:

пенсионер получает 25% от суммы выплаты;

нетрудоспособные члены семьи на его иждивении – до 50%.

Заметьте! Остальные пенсии перечисляется в учреждение, где лицо проживает. Эти деньги используются для обеспечения и улучшения условий проживания.