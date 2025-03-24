24 марта, 17:36
Как сокращается пенсия при переезде в дом престарелых
Основні тези
- При переезде в государственный дом престарелых пенсионные выплаты уменьшаются.
- Если на иждивении пенсионера есть нетрудоспособные члены семьи, он получает 25% пенсии, а нетрудоспособные – до 50%.
- Остальные пенсии перечисляется на обеспечение учреждения, где проживает пенсионер.
Часть пенсионеров со временем переезжает в дом престарелых. Если это государственное учреждение, то порядок выплат лица уменьшается.
Какая пенсия у лиц, живущих в доме престарелых
Размер выплаты, что остается, зависит от типа пенсии, которую получает лицо, сообщает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".
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Обратите внимание! Если в дом-интернат переезжает лицо, которое получает пенсию и, при этом, оно является ребенком-сиротой, его выплата не меняется.
Какая выплата остается:
- у лиц, которые получают пенсию по возрасту, от пенсии остается лишь 25%;
- по инвалидности – 25%;
- по потере кормильца – 50%.
Если на иждивении пенсионера есть нетрудоспособные, то выплата распределяется так:
- пенсионер получает 25% от суммы выплаты;
- нетрудоспособные члены семьи на его иждивении – до 50%.
Заметьте! Остальные пенсии перечисляется в учреждение, где лицо проживает. Эти деньги используются для обеспечения и улучшения условий проживания.