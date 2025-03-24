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Экономика Соцвыплаты Как сокращается пенсия при переезде в дом престарелых
24 марта, 17:36
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Как сокращается пенсия при переезде в дом престарелых

Анастасия Зорик
Основні тези
  • При переезде в государственный дом престарелых пенсионные выплаты уменьшаются.
  • Если на иждивении пенсионера есть нетрудоспособные члены семьи, он получает 25% пенсии, а нетрудоспособные – до 50%.
  • Остальные пенсии перечисляется на обеспечение учреждения, где проживает пенсионер.

Часть пенсионеров со временем переезжает в дом престарелых. Если это государственное учреждение, то порядок выплат лица уменьшается.

Какая пенсия у лиц, живущих в доме престарелых

Размер выплаты, что остается, зависит от типа пенсии, которую получает лицо, сообщает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".

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Обратите внимание! Если в дом-интернат переезжает лицо, которое получает пенсию и, при этом, оно является ребенком-сиротой, его выплата не меняется.

Какая выплата остается:

Если на иждивении пенсионера есть нетрудоспособные, то выплата распределяется так:

  • пенсионер получает 25% от суммы выплаты;
  • нетрудоспособные члены семьи на его иждивении – до 50%.

Заметьте! Остальные пенсии перечисляется в учреждение, где лицо проживает. Эти деньги используются для обеспечения и улучшения условий проживания.