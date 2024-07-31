Произошли изменения: какая сейчас минимальная пенсия в Украине

Правительство установило размер минимальных пенсионных выплат, которые могут получать украинские пенсионеры. При определенных обстоятельствах эта сумма увеличивается.

Какие сейчас минимальные выплаты пенсионеров

Минимальная пенсионная выплата украинцев связана с прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность. С 1 января нынешнего года этот показатель составляет 2 361 гривну.

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Правительство определило новые минимумы для пенсионеров, которые вступили в силу 1 марта 2024 года. Согласно этому решению, минимальные пенсионные выплаты выглядят сейчас так: