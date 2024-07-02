Кто из украинцев может иметь пенсии более 200 тысяч гривен

Самые высокие пенсии в Украине получают судьи Верховного суда. Также некоторые судьи хозяйственных судов могут иметь выплаты до 100 тысяч гривен в месяц.

Какие пенсии у судей Верховного Суда

Некоторым украинским судьям на пенсии выплачивается до 240 тысяч гривен ежемесячно, при этом средняя пенсия для судей превышает 100 тысяч гривен.

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Судьи Верховного Суда получают пенсии более 200 тысяч гривен в месяц.

Например, в начале 2023 года Высший совет правосудия принял решение об отставке судьи Верховного Суда в Кассационном хозяйственном суде Людмилы Стратиенко. В своей декларации за 2023 год она указала:

2 675 423 гривны зарплаты – в среднем 222 951 гривну в месяц;

2 599 606 гривен пенсии – в среднем 216 633 гривен в месяц.

А вот бывший председатель Верховного суда Ярослав Романюк за прошлый год задекларировал пенсию в размере 2 937 000 гривен, что составляет примерно 244 752 гривны в месяц.

Какие пенсии судей хозяйственных судов

Высокие пенсии бывших судей Верховного суда связаны с тем, что их коллеги, которые продолжают работать, получают значительно более высокие зарплаты, чем судьи низших инстанций.

Судьи специализированных судов зарабатывают значительно меньше. Например, председатель Хозяйственного суда Тернопольской области Сергей Стопник, который ушел в отставку 15 марта 2023 года, за 9,5 месяца получил пенсию в размере 100 356 гривен.

Судья в отставке и бывший председатель Высшего совета правосудия Андрей Овсиенко вышел на пенсию в 41 год. Сейчас ему 46 лет, и он получает ежемесячную пенсию в размере 81 тысяча гривен.

Это значительно меньше средней пенсии судьи, поскольку до своего 40-летия Овсиенко не успел заработать достаточно судейского стажа для получения высокой пенсии.