Этим пенсионерам могут отменить пенсию в 2025: что известно
11 ноября 2024, 16:35Читати новину українською
Часть пенсионеров может потерять пенсию в 2025 году. Соответствующий законопроект ВРУ еще не утвердила.
Кому могут отменить пенсии в 2025 году
Правительство стремится оптимизировать использование бюджетных средств, в частности, через сокращение расходов. В статье 41 проекта государственного бюджета Украины определены категории пенсионеров, которые могут потерять пенсии в 2025 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на ВРУ.
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Кто из пенсионеров относится к категории риска:
- пенсионеры, получившие статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года и при этом, на их счетах отсутствует активность в течение последнего года (например, снятие, перевод средств с карты);
- пенсионеры, которые получили статус переселенца до 24 февраля 2022 года и не прошли идентификацию своевременно.
Стоит заметить, что указанные пенсионеры смогут восстановить свои выплаты. Для этого им необходимо будет только обратиться в органы ПФУ.
Обратите внимание! Этот законопроект еще не принят. Он только находится на рассмотрении ВРУ.