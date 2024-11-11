Этим пенсионерам могут отменить пенсию в 2025: что известно

Часть пенсионеров может потерять пенсию в 2025 году. Соответствующий законопроект ВРУ еще не утвердила.

Кому могут отменить пенсии в 2025 году

Правительство стремится оптимизировать использование бюджетных средств, в частности, через сокращение расходов. В статье 41 проекта государственного бюджета Украины определены категории пенсионеров, которые могут потерять пенсии в 2025 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на ВРУ.

Читайте также Новые условия: субсидии на оплату света при отключениях электроэнергии изменили

Кто из пенсионеров относится к категории риска:

пенсионеры, получившие статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года и при этом, на их счетах отсутствует активность в течение последнего года (например, снятие, перевод средств с карты);

пенсионеры, которые получили статус переселенца до 24 февраля 2022 года и не прошли идентификацию своевременно.

Стоит заметить, что указанные пенсионеры смогут восстановить свои выплаты. Для этого им необходимо будет только обратиться в органы ПФУ.

Обратите внимание! Этот законопроект еще не принят. Он только находится на рассмотрении ВРУ.