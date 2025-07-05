Пенсии вырастут далеко не у всех: кому повысят выплаты в 2026 году

В 2026 году пенсии части украинцев вырастут. Это увеличение будет происходить по разным причинам.

Как изменится пенсионная выплата в 2026 году

В 2026 году часть украинцев получит доплату по возрасту, сообщает 24 Канал со ссылкой Пенсионный фонд.

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Заметьте! Добавляется к пенсии эта доплата автоматически.

Кто имеет право на доплату по возрасту:

пенсионер, который получает выплату по возрасту;

лицо старше 70 лет;

гражданин, получающий ежемесячную пенсионную выплату менее 10 340,35 гривны.

Эта доплата сейчас такого размера:

пенсионеры от 70 до 74 лет включительно имеют право на доплату – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

старше 80 лет – 570 гривен.

В то же время нужно заметить, что за первый месяц эта доплата будет выплачена не полностью. Ведь она начинает начисляться со дня рождения человека.

Обратите внимание! Как сообщает "На пенсии", минимальная пенсия в следующем году вырастет с 2 361 до 2 564 гривен, если опираться на данные Бюджетной декларации на 2026 – 2028 годы.