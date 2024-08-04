Рост пенсий: кому из пенсионеров повысят пенсию в августе
4 августа 2024, 09:00Читати новину українською
Источник:ПФУ
Пенсии украинцев могут расти не только благодаря индексации, а и через начисление надбавок. Части пенсионеров в августе автоматически предоставят доплату к выплатам.
Какая надбавка будет начислена
В августе некоторые пенсионеры получат доплату по возрасту. Она предоставляется гражданам старше 70 лет.
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Сейчас размер этой надбавки такой:
- пенсионеры от 70 до 74 лет включительно могут получить дополнительно 300 гривен;
- граждане от 75 до 79 лет включительно получат надбавку 456 гривен;
- лица старше 80 лет будут иметь доплату уже 570 гривен.
Надбавка по возрасту начисляется автоматически, то есть, обращаться за ее получением в отдельном порядке не нужно. Доплата предоставляется или увеличивается в месяц, когда пенсионер достигает указанного возраста.Напомним! Пенсия некоторых украинцев может сократиться в августе. Почему так происходит читайте здесь.