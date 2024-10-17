Это нужно знать: почему вы не можете получить субсидию в этом году

Субсидия предоставляется гражданам, которые не имеют возможности самостоятельно оплачивать коммунальные услуги. В частности, из-за недостаточного дохода.

Почему гражданин не может получить субсидию

Как объясняет ПФУ, домохозяйство может получить субсидию, если его члены платят за коммуналку больше чем определенный для них обязательный платеж. На этот показатель влияют доходы всех зарегистрированных лиц.

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Обратите внимание! Как определить обязательный платеж вы можете узнать по ссылке.

При назначении субсидии учитываются доходы всех лиц, которые зарегистрированы и/или задекларированы в жилом помещении. Если на день обращения за назначением субсидии, кто-то из семьи находится за границей более 60 дней, он должен быть исключен из состава домохозяйства и тогда его доходы не будут учитываться,

– говорится в сообщении Пенсионного фонда.

Проблематично получить субсидию гражданам, имеющим долги за коммуналку. Так происходит, поскольку при наличии задолженностей эта помощь не предоставляется. Однако лицо может выйти из этого положения так:

оформить субсидию на услуги, где нет задолженностей;

оформить реструктуризацию задолженностей.

Обратите внимание! Перерасчет субсидии на зимний период происходит автоматически. Дополнительно обратиться в ПФУ должны домохозяйства, где произошли изменения в составе зарегистрированных лиц, а также те, кому было отказано в летнее время по разным причинам.