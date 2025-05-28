"У войны аппетит не уменьшается": Зеленский рассказал, получает ли оружие Украина сейчас

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами рассказал, какова ситуация с закупкой оружия сейчас. В частности, он очертил как влияет на вооружение украинской армии уменьшение помощи от партнеров.

Поступает ли в Украину оружие

Зеленский отметил, что поставки оружия в Украину продолжаются и сейчас, передает 24 Канал.

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Владимир Зеленский Президент Украины Мы постоянно говорим с разными странами по увеличению поставок. В основном на уровне Министерства обороны, на моем уровне, а потом менеджментом занимаются соответствующие институты. Поэтому и нужно финансирование, потому что мы начали находить небесплатные варианты.

По словам президента, Украина нуждается в значительном финансировании для закупки оружия, в частности, артиллерийских снарядов. Зеленский отметил, что эти расходы весомые, особенно, на фоне уменьшения помощи партнёров.

Бюджет у вас один, и вы планируете одно. Затем, когда понимаете, что помощь может уменьшаться, что это бесплатная помощь, что она уменьшается, а у войны аппетит не уменьшается,

– говорит Зеленский.

Сможет ли Украина усилить собственное производство оружия

Зеленский говорит, что Украина нуждается в дополнительном финансировании для усиления собственного производства. Сейчас эта отрасль работает не на полную мощность.

Я бы хотел, чтобы мы получили 30 миллиардов долларов для того, чтобы запустить на полную только украинское производство. Чтобы вы примерно понимали, что такое война и в каких объемах. То есть, в принципе, мы недозагружены примерно на эту сумму денег,

– подчеркнул президент.

Обратите внимание! Зеленский говорит, что Украине удалось найти две трети от нужной суммы на закупку артиллерийских снарядов. Речь идет именно о внешних закупках.