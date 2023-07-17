Минус 20% от пенсии: почему ПФУ может забрать часть выплат

В ПФУ объяснили, как может произойти так, что у пенсионера могут отчислить часть пенсии. Оказалась причина проста.

Почему могут отчислить часть пенсии

Иногда пенсионеры вынуждены отдать часть своей пенсии, если они получили переплату. Так может произойти, если лицо не разделяет своевременно данные о своем трудоустройстве или регистрации как предприниматель.

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По закону переплату следует вернуть в течение 10 дней.

Так происходит из-за отличий в начислении выплат для работающих и неработающих пенсионеров. Поэтому, если человек получил больше, чем малый, он может вернуть их добровольно. Однако в случае отказа ПФУ начнет взимать самостоятельно сумму переплаты – не более 20% с пенсии ежемесячно.

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Те пенсионеры и ВПЛ, которые получают выплаты на карту будут проходить обязательную идентификацию в связи с завершением карантина COVID-19.

Если лицо не пройдет эту проверку – его счет заблокируют, а средства не выдадут. Чтобы сделать все правильно, нужно:

Прежде всего пенсионеры и ВПЛ будут вынуждены обратиться в любое отделение "Ощадбанка" для получения выплат. Обязательно при себе нужно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Не забудьте основную платежную карту или основное электронное пенсионное удостоверение, которое необходимо предъявить работнику "Сбербанка".

После этого лица смогут обналичить или пересмотреть остаток средств на счете.

Разблокировать счет можно, только если пенсионер пройдет проверку лица снова.