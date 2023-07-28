Около 2 миллиардов долларов: сколько потеряли аграрии из-за закрытия "зернового коридора"
Из-за прекращения действия "зернового коридора" украинские аграрии потеряли солидную сумму денег. Продукция будет вывезена другими путями в 2024 году.
Потери аграриев из-за прекращения "зернового коридора"
Если бы действие "зернового коридора" продолжили, во втором полугодии экспорт украинской агропродукции был бы больше на 2 миллиарда долларов, рассказал заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук во время монетарного брифинга, 24 Канал.
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Наш базовый прогноз основан на предположении, что «зерновой коридор» не будет функционировать во время военного положения.
Он добавил, что, скорее всего, ограничения ЕС по импорту украинской продукции в 5 стран будут действовать до 15 сентября и не будут продлены.
Также, по прогнозам НБУ, Украине все же удастся с июля 2023 по июнь 2024 вывезти всю продукцию, запланированную на экспорт. Речь идет о зерновых, подсолнечном масле и других сельскохозяйственных товарах.
Страны ЕС просят продлить запрет на импорт украинского зерна
Польша, Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния попросили Евросоюз Далее временный запрет на импорт 4 продуктов из Украины до 15 сентября. Речь идет о пшенице, рапсе, кукурузе и масле.
Однако министр сельского хозяйства Испании Луиса Планаса Пучадеса рассказал, что эти страны не против, чтобы запрет длился до конца года.Напомним! Еще в мае 2023 года ЕС принял меры, чтобы устранить узкие места в логистике и защитить местных фермеров от снижения цен из-за дешевле украинского зерно.