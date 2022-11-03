Сумма безумная: оценены убытки от обстрелов в Киеве

Ущерб энергетической сети и водоканала Киева от российских обстрелов огромен. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Убытки Киева

Виталий Кличко рассказал, что сумма ущерба колеблется от сотен миллиардов до триллионов долларов.

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Четко сказать невозможно, это от сотен миллиардов до триллионов долларов, если это считать. На сегодняшний день у нас не было времени считать тот вред, который был нанесен, я могу сказать, что он большой,

- добавил мэр.

президент Владимир Зеленский заявил, что российские кафиры серьезно повредили около 40% энергетической инфраструктуры Украины.

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Кратко об обстрелах Украины

Заместитель мэра Киева Николай Поворозник отметил, что, по состоянию на 10 октября, в результате российской атаки повреждена детская площадка в парке Шевченко. К сожалению, погибли люди и пострадало имущество.

Глава ОВА Алексей Кулеба 31 октября сообщил о работе ПВО на территории области. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил перебои со светом и отметил, что в столице есть проблемы и с водоснабжением после вражеских обстрелов. оккупанты повредили энергообъект, который питает 350 тысяч квартир.

Начальник ГУ Национальной полиции Киевской области Андрей Небитов сообщил, что в результате ракетного удара по энергообъекту пострадавшие. Впоследствии это подтвердилось – пострадали два человека.

ЕС готов поставлять Украине электроэнергию

Об этом заявила Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. Речь идет и о продаже электроэнергии от ближайших соседей Украины. И хотя объемы, которые они могут предоставить, ограничены торговыми мощностями, сейчас ведется тесное сотрудничество для увеличения лимита.

Но не всё так однозначно. По прогнозам экспертов цена на свет на европейском рынке в 5 раз дороже по сравнению с украинским рынком.

Сейчас дефицит электроэнергии Украины оценивается в 1,5 гигаватта. Такой объем импортировать невозможно, ведь он слишком велик. Максимум можно импортировать 500 мегаватт. Тем более, все страны-соседи Украины, а это Польша, Венгрия, Румыния — дефицитны в плане электроэнергии. Поэтому импорт не будет решать вопрос,

– отмечает Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий.