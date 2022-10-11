Об этом 24 каналу рассказал заместитель мэра Киева Николай Поворозник. Он также отметил, что другим объектом инфраструктуры стала детская площадка в парке Шевченко, там до сих пор воронка. К сожалению, погибли люди и пострадало имущество.

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Как курсирует транспорт в Киеве

"Что касается транспорта, то в Киеве он будет работать по старому стандарту – во время воздушной тревоги наземный транспорт останавливается, а метро может работать для перевозки пассажиров – в подземной части", – отметил Поворозник.

Вчера все медиа облетела фотография из Днепра, где ракетная воронка была перед троллейбусом. Почему очень важно всем находиться в укрытиях, потому что общественный транспорт – не укрытие,

– говорит он.

В результате российской ракетной атаки 10 октября в столице пострадали более 70 различных объектов – в их числе жилые дома, объекты критической инфраструктуры, учебные заведения, больницы.

Детальнее о ситуации в столице после массированного ракетного удара: смотрите видео

Краткий перечень пострадавших зданий:

жилые дома – 45;

объекты критической инфраструктуры и ЖКХ – 5;

учебные заведения – 6;

заведения социальной сферы – 2;

заведения культуры – 6;

учреждения здравоохранения – 5;

админздания – 2;

В то же время в КМВА добавили, что в Шевченковском районе сгорели 6 авто, еще 15 повреждены.

Ракетные удары по Украине 10 октября 2022 года – что известно о Киеве

10 октября российские захватчики массово ударили ракетами по украинской столице. Снаряды попали в детскую площадку, жилые дома, Киевскую ТЭЦ, учебные заведения и заведения культуры, а также дипломатические здания.

Вечером городской голова Виталий Кличко сообщил, что захватчики повредили 45 жилых домов, 5 объектов критической инфраструктуры, 3 школы, детский сад, 2 админздания и 2 заведения здравоохранения.

В ходе российской атаки также пострадал визовый отдел консульства Германии и здание Консультативной миссии ЕС. Одна из ракет взорвалась возле посольства Румынии.

От рук врага погибли еще 7 киевлян, 49 получили ранения.