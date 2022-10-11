Об этом 24 каналу рассказал заместитель мэра Киева Николай Поворозник. Он также отметил, что другим объектом инфраструктуры стала детская площадка в парке Шевченко, там до сих пор воронка. К сожалению, погибли люди и пострадало имущество.
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Как курсирует транспорт в Киеве
"Что касается транспорта, то в Киеве он будет работать по старому стандарту – во время воздушной тревоги наземный транспорт останавливается, а метро может работать для перевозки пассажиров – в подземной части", – отметил Поворозник.
Вчера все медиа облетела фотография из Днепра, где ракетная воронка была перед троллейбусом. Почему очень важно всем находиться в укрытиях, потому что общественный транспорт – не укрытие,
– говорит он.
В результате российской ракетной атаки 10 октября в столице пострадали более 70 различных объектов – в их числе жилые дома, объекты критической инфраструктуры, учебные заведения, больницы.
Детальнее о ситуации в столице после массированного ракетного удара: смотрите видео
Краткий перечень пострадавших зданий:
- жилые дома – 45;
- объекты критической инфраструктуры и ЖКХ – 5;
- учебные заведения – 6;
- заведения социальной сферы – 2;
- заведения культуры – 6;
- учреждения здравоохранения – 5;
- админздания – 2;
В то же время в КМВА добавили, что в Шевченковском районе сгорели 6 авто, еще 15 повреждены.
Ракетные удары по Украине 10 октября 2022 года – что известно о Киеве
10 октября российские захватчики массово ударили ракетами по украинской столице. Снаряды попали в детскую площадку, жилые дома, Киевскую ТЭЦ, учебные заведения и заведения культуры, а также дипломатические здания.
Вечером городской голова Виталий Кличко сообщил, что захватчики повредили 45 жилых домов, 5 объектов критической инфраструктуры, 3 школы, детский сад, 2 админздания и 2 заведения здравоохранения.
В ходе российской атаки также пострадал визовый отдел консульства Германии и здание Консультативной миссии ЕС. Одна из ракет взорвалась возле посольства Румынии.
От рук врага погибли еще 7 киевлян, 49 получили ранения.