Про це 24 каналу розповів заступник мера Києва Микола Поворозник. Він також зазначив, що іншим об’єктом інфраструктури став дитячий майданчик у парку Шевченка, там ще досі є вирва. На жаль, загинули люди та постраждало майно.
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Як курсує транспорт у Києві
"Щодо транспорту, то в Києві він буде працювати за старим стандартом – під час повітряної тривога наземний транспорт зупиняється, а метро може працювати для перевезення пасажирів – у підземній частині", – зазначив Поворозник.
Вчора всі медіа облетіла світлина з Дніпра, де ракетна вирва була перед тролейбусом. Чому дуже важливо всім перебувати в укриттях, бо громадський транспорт – не укриття,
– каже він.
У результаті російської ракетної атаки 10 жовтня у столиці постраждали понад 70 різних об’єктів – серед них житлові будинки, об’єкти критичної інфраструктури, навчальні заклади, лікарні.
Детальніше про ситуацію в столиці після масованого ракетного удару: дивіться відео
Короткий перелік постраждалих будівель:
- житлові будинки – 45;
- об'єкти критичної інфраструктури та ЖКГ – 5;
- заклади освіти – 6;
- заклади соціальної сфери – 2;
- заклади культури – 6;
- заклади охорони здоров’я – 5;
- адмінбудівлі – 2;
Водночас у КМВА додали, що у Шевченківському районі, згоріли 6 авто, ще 15 пошкоджені.
Ракетні удари по Україні 10 жовтня 2022 року – що відомо про Київ
0 жовтня російські загарбники масово вдарили ракетами по українські столиці. Снаряди влучили в дитячий майданчик, житлові будинки, Київську ТЕЦ, заклади освіти та культури, а ще дипломатичні будівлі.
Ввечері міський голова Віталій Кличко повідомив, що загарбники пошкодили 45 житлових будинків, 5 об'єктів критичної інфраструктури, 3 школи, дитячий садок, 2 адмінбудівлі та 2 заклади охорони здоров'я.
Під час російської атаки також постраждав візовий відділ консульства Німеччини та будівля Консультативної місії ЄС. Одна з ракет вибухнула біля посольства Румунії.
Від рук ворога загинули ще 7 киян, 49 – отримали поранення.