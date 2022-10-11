Про це 24 каналу розповів заступник мера Києва Микола Поворозник. Він також зазначив, що іншим об’єктом інфраструктури став дитячий майданчик у парку Шевченка, там ще досі є вирва. На жаль, загинули люди та постраждало майно.

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Як курсує транспорт у Києві

"Щодо транспорту, то в Києві він буде працювати за старим стандартом – під час повітряної тривога наземний транспорт зупиняється, а метро може працювати для перевезення пасажирів – у підземній частині", – зазначив Поворозник.

Вчора всі медіа облетіла світлина з Дніпра, де ракетна вирва була перед тролейбусом. Чому дуже важливо всім перебувати в укриттях, бо громадський транспорт – не укриття,

– каже він.

У результаті російської ракетної атаки 10 жовтня у столиці постраждали понад 70 різних об’єктів – серед них житлові будинки, об’єкти критичної інфраструктури, навчальні заклади, лікарні.

Детальніше про ситуацію в столиці після масованого ракетного удару: дивіться відео

Короткий перелік постраждалих будівель:

житлові будинки – 45;

об'єкти критичної інфраструктури та ЖКГ – 5;

заклади освіти – 6;

заклади соціальної сфери – 2;

заклади культури – 6;

заклади охорони здоров’я – 5;

адмінбудівлі – 2;

Водночас у КМВА додали, що у Шевченківському районі, згоріли 6 авто, ще 15 пошкоджені.

Ракетні удари по Україні 10 жовтня 2022 року – що відомо про Київ

0 жовтня російські загарбники масово вдарили ракетами по українські столиці. Снаряди влучили в дитячий майданчик, житлові будинки, Київську ТЕЦ, заклади освіти та культури, а ще дипломатичні будівлі.

Ввечері міський голова Віталій Кличко повідомив, що загарбники пошкодили 45 житлових будинків, 5 об'єктів критичної інфраструктури, 3 школи, дитячий садок, 2 адмінбудівлі та 2 заклади охорони здоров'я.

Під час російської атаки також постраждав візовий відділ консульства Німеччини та будівля Консультативної місії ЄС. Одна з ракет вибухнула біля посольства Румунії.

Від рук ворога загинули ще 7 киян, 49 – отримали поранення.