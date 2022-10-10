Глава МЗС Румунії Богдан Ауреску рішуче засудив ракетні удари Росії по цивільних об'єктах у центрі Києва та інших українських містах.

Важливо Ракетні удари по Києву та інфраструктурі росіяни планували ще з початку жовтня, – розвідка

За словами Ауреску, це є кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права і призвело до загибелі людей.

Радий, що персонал посольства Румунії в безпеці, попри те, що один удар прогримів всього в 850 метрах від його штабу,

– написав міністр.



Окупанти вдарили по Києву / Фото Сергія Сумленного



Наслідки обстрілу Києва / Фото Сергія Сумленного

На обстріл України відреагували у Німеччині

У МЗС Німеччини заявили, що Владімір Путін цинічно та невиправдано обстрілює великі міста та мирних жителів України. Німеччина зробить все для посилення української системи ППО. У німецькому міністерстві закордонних справ додали, що внаслідок удару Росії була пошкоджена будівля у Києві, де також розташований візовий офіс Німеччини.

"З початку російсько-загарбницької війни ці офіси не використовувалися нашим посольством. Наші колеги в посольстві в Києві почуваються добре", – додали у МЗС Німеччини.

Додамо, що мер Києва Віталій Кличко зазначив, що загроза нових ударів існує досі.

Що відомо про обстріл Києва 10 жовтня