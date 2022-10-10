Глава МЗС Румунії Богдан Ауреску рішуче засудив ракетні удари Росії по цивільних об'єктах у центрі Києва та інших українських містах.
Важливо Ракетні удари по Києву та інфраструктурі росіяни планували ще з початку жовтня, – розвідка
За словами Ауреску, це є кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права і призвело до загибелі людей.
Радий, що персонал посольства Румунії в безпеці, попри те, що один удар прогримів всього в 850 метрах від його штабу,
– написав міністр.
Окупанти вдарили по Києву / Фото Сергія Сумленного
Наслідки обстрілу Києва / Фото Сергія Сумленного
На обстріл України відреагували у Німеччині
У МЗС Німеччини заявили, що Владімір Путін цинічно та невиправдано обстрілює великі міста та мирних жителів України. Німеччина зробить все для посилення української системи ППО. У німецькому міністерстві закордонних справ додали, що внаслідок удару Росії була пошкоджена будівля у Києві, де також розташований візовий офіс Німеччини.
"З початку російсько-загарбницької війни ці офіси не використовувалися нашим посольством. Наші колеги в посольстві в Києві почуваються добре", – додали у МЗС Німеччини.
Додамо, що мер Києва Віталій Кличко зазначив, що загроза нових ударів існує досі.
Що відомо про обстріл Києва 10 жовтня
- 10 жовтня Росія атакувала багато міст України, зокрема й Київ. Місцеві жителі чули вибухи в багатьох районах столиці. Згодом Віталій Кличко підтвердив інформацію про вибухи в Шевченківському та Солом'янському районах.
- Загарбники влучили в парк Шевченка. Російська ракета приземлилася у дитячий майданчик. Також окупанти намагалися зруйнувати скляний міст, але їм це не вдалося.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що зранку 10 жовтня агресор випустив по Україні 75 ракет, – 41 з них знешкоджено нашою ППО.
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