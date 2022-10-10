Глава МИД Румынии Богдан Ауреску решительно осудил ракетные удары России по гражданским объектам в центре Киева и других украинских городах.

Важно Ракетные удары по Киеву и инфраструктуре россияне планировали еще с начала октября, – разведка

По словам Ауреску, это является вопиющим нарушением международного гуманитарного права и привело к гибели людей.

Рад, что персонал посольства Румынии в безопасности, несмотря на то, что один удар прогремел всего в 850 метрах от его штаба,

– написал министр.



Оккупанты ударили по Киеву / Фото Сергея Сумленного



Последствия обстрела Киева / Фото Сергея Сумленного

На обстрел Украины отреагировали в Германии

В МИД Германии заявили, что Владимир Путин цинично и неоправданно обстреливает крупные города и мирных жителей Украины. Германия сделает все для усиления украинской системы ПВО. В немецком министерстве иностранных дел добавили, что в результате удара России было повреждено здание в Киеве, где также расположен визовый офис Германии.

"С начала российско-захватнической войны эти офисы не использовались нашим посольством. Наши коллеги в посольстве в Киеве чувствуют себя хорошо", – добавили в МИД Германии.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что угроза новых ударов существует до сих пор.

Что известно об обстреле Киева 10 октября

10 октября Россия атаковала многие города Украины, в том числе и Киев. Местные жители слышали взрывы во многих районах столицы. Впоследствии Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в Шевченковском и Соломенском районах.

Захватчики попали в парк Шевченко. Российская ракета приземлилась в детскую площадку. Также оккупанты пытались разрушить стеклянный мост, но им это не удалось.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что утром 10 октября агрессор выпустил по Украине 75 ракет, – 41 из них обезврежено нашей ПВО.