Украина потратит 8 миллионов на подсчет убытков от российских атак на ГЭС

С началом полномасштабного вторжения россияне наносили удары по украинским ГЭС. Убытки от вражеских обстрелов будет оценивать киевская компания, чтобы "Укргидроэнерго" смог судиться с Россией.

Сколько будет стоить оценка ущерба

Расчет нанесенного ударами ущерба будет стоить 8,2 миллиона гривен, передает 24 Канал со ссылкой на систему Prozorro.

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Интересно! Также заказанные услуги включают определение расходов по обустройству защитных сооружений и защиты объектов "Укргидроэнерго" от дронов. Сумма услуги без НДС составляет 6,8 миллиона гривен.

До 30 сентября консалтинговая компания "Остров", которая победила в тендере, должна провести исследования и оценку для определения нанесенного Россией ущерба станциям "Укргидроэнерго":

"Каскад Киевских ГЭС и ГАЭС" – 1,47 миллиона гривен;

"Днепровская ГЭС" – 1,75 миллиона гривен;

"Кременчугская ГЭС" – 2,03 миллиона гривен;

"Среднеднепровская ГЭС" – 3,03 миллиона гривен.

В общем специалисты компании-победительницы проведут комплексное строительно-техническое, оценочно-строительное, экономическое, электротехническое, товароведческое, транспортно-товароведческое исследование.

Что известно об участниках тендера

ООО "Апрайсел ЮА" предлагало на четверть ниже цену – 5,2 миллиона гривен без НДС. Однако его отклонили, потому что компания не предоставила обеспечение тендерного предложения. Конкурентами, которые предложили более высокие суммы, были ООО "Адвайзори и ресьорч" и ООО "Эссет Экспертайз" – 6,8 и 6,9 миллиона гривен соответственно.

В конце концов победила консалтинговая компания "Остров", которой владеют ее директор Сергей Петенко и Юлия Амфитеатрова из Киева.

Заметьте! По данным издания "Наши деньги", ранее в российском реестре юрлиц Алексей Амфитеатров, Анастасия Амфитеатрова, Алексей Пересунько и Анна Бакалова были учредителями ООО "Таврические ценные бумаги" из Симферополя. Его ликвидировали в апреле 2024 года.