Сумма вас шокирует: в Офисе Президента подсчитали убытки от агрессии России с 2014 года

Офис Президента обнародовал впечатляющие подсчеты разрушений и потерь. Убытки, нанесенные Украине из-за военной агрессии России с 2014 года, могут достигать цифры с 12 нулями.

Какова сумма убытков Украины от агрессии России с 2014 года

В Офисе Президента сообщили, что потери, нанесенные Россией за последние три года войны, уже оцениваются в 589 миллиардов долларов США. Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Мудрая, передает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Мудрая отметила, что из-за ежедневных обстрелов России убытки Украины постоянно растут и могут достичь 1 триллиона долларов США.

Ирина Мудрая Заместитель руководителя Офиса президента Украины Эти цифры – одна из более консервативных оценок. Если брать с начала войны в 2014, то эта сумма может достигать и 1 триллиона долларов, среди которых десятки тысяч уничтоженных жизней.

Какова сумма разрушений инфрастуктуры Украины

По данным на 15 февраля 2025 года, общая сумма прямых потерь инфраструктуры Украины в результате полномасштабного вторжения России выросла до почти 170 миллиардов долларов США.

К тому же, 17 мая 2023 года более 40 стран подписали политическую декларацию о создании Реестра убытков, вызванных российской агрессией. Украинцы могут сообщать о повреждении или разрушении своего жилья через международный Реестр убытков, воспользовавшись приложением или порталом "Дія".