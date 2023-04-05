Ущерб от войны: Украине для восстановления нужно более 400 миллиардов долларов

Сумма ущерба от российской агрессии составляет более 400 миллиардов долларов. Что касается периода, чтобы полностью восстановить нанесенные Россией разрушения – понадобится 10 лет.

Ущерб от российской агрессии

Стоимость реконструкции и обновления в Украине уже за год выросла до 411 миллиардов долларов. Потребности в реконструкции охватывают период с 2023 по 2033 год.

Читайте также Россия ищет иностранных инвесторов для финансирования войны

За каждым разрушенным зданием, больницей или школой стоит жизнь украинцев. Потеря жизни, отсутствие доступа к надлежащей медицинской помощи для беременных женщин и престарелых или ребенка, который не может ходить в школу. Хотя психологическая травма не поддается оценке, RDNA2 является только началом оценки потери. Но что-то нельзя восстановить,

– Дениз Браун, постоянный координатор ООН в Украине.

Какая сфера понесла больше всего убытков

Наибольшие потребности в финансовом восстановлении есть в транспорте – 92 миллиарда долларов.

Восстановление жилья – 69 миллиардов долларов.

Энергетика и добыча – 47 миллиардов долларов.

Ликвидация взрывоопасных предметов

Почти 40 миллионов долларов нужно Украине для ликвидации опасности, которую несет управление опасностью неразорванных снарядов и не разминированных мин. Речь идет также о гранатах, минометах, ракетах, сбрасываемых с воздуха бомбах, кассетных боеприпасах, противопехотных минах и т.д.

В отчете, опубликованном в январе Human Rights Watch (HRW) отмечено, что в 2022 году украинские силы разминировали восточную Украину. HRW также опубликовала три отчета, в которых задокументировано использование российскими войсками противопехотных мин в Украине в 2022 году.

Сколько нужно денег для восстановления Украины / Инфографика 24 Канала