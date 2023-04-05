Збитки від російської агресії

Вартість реконструкції та відновлення в Україні вже за рік зросла до 411 мільярдів доларів. Потреби у реконструкції охоплюють період з 2023 по 2033 рік.

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За кожним зруйнованим будинком, лікарнею чи школою стоїть життя українців. Втрата життя, відсутність доступу до належної медичної допомоги для вагітних жінок і людей похилого віку або дитини, яка не може ходити до школи. Хоча психологічна травма не піддається оцінці, RDNA2 є лише початком оцінки втрати. Але щось не можна відновити,

– Деніз Браун, постійний координатор ООН в Україні.

Яка сфера зазнала найбільше збитків

Найбільші потреби у фінансовому відновленні потребують транспорт – 92 мільярди доларів

Відновлення житла – 69 мільярдів доларів.

Енергетика та видобуток – 47 мільярдів доларів.

Ліквідація вибухонебезпечних предметів

Майже 40 мільйонів доларів потрібно Україні для ліквідації небезпеки, яку несуть управління небезпекою нерозірваних снарядів та не розмінованих мін. Йдеться також про гранати, міномети, ракети, бомби, що скидаються з повітря, касетні боєприпаси, протипіхотні міни тощо.

У звіті, опублікованому в січні Human Rights Watch (HRW) зазначено, що у 2022 році українські сили розмінували східну Україну. Раніше HRW також опублікувала три звіти, в яких задокументовано використання російськими військами протипіхотних мін в Україні у 2022 році.

Скільки треба грошей для відбудови України / Інфографіка 24 Каналу