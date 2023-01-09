Шмигаль оценил возможный ущерб от войны в 2023 году
Источник:Yonhap
Общие потери от войны в 2023 году могут возрасти до 700 миллиардов долларов. Премьер Денис Шмигаль отметил, что наибольший ущерб будет нанесен гражданской инфраструктуре.
Ущерб от войны
Шмигаль рассказал, что от российского вторжения больше всего пострадали гражданские территории и объекты. Он подчеркнул, что целями российских атак, кроме энергетической инфраструктуры, становятся химические и металлургические заводы, туристические объекты.
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"Россия нацелена на инфраструктуру в густонаселенных районах", – сказал Шмигаль, отметив, что 70% ущерба нанесен жилым кварталам.
Нет никакой электростанции, которая не пострадала бы от российских ракет или беспилотников. Цель России – уничтожить все электросети Украины и заставить наших людей убегать, оказывая на них психологическое давление
Он также отметил, что 50% энергосетей страны были повреждены в результате 11 массовых авианалетов и 14 волн атак беспилотников с октября.Обратите внимание!
Падение ВВП в 2022 году
- По результатам прошлого года валовой внутренний продукт (ВВП) Украины упал на 30,4% по сравнению с 2021 годом.
- На начало июня 2022 года экономические потери составили 350 миллиардов долларов.
Вместе с тем Шмигаль подчеркнул, что, несмотря на войну, украинская экономика работает, а правительство без задержек выплачивает все зарплаты и пенсии.