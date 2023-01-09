Шмигаль оценил возможный ущерб от войны в 2023 году

Общие потери от войны в 2023 году могут возрасти до 700 миллиардов долларов. Премьер Денис Шмигаль отметил, что наибольший ущерб будет нанесен гражданской инфраструктуре.

Ущерб от войны

Шмигаль рассказал, что от российского вторжения больше всего пострадали гражданские территории и объекты. Он подчеркнул, что целями российских атак, кроме энергетической инфраструктуры, становятся химические и металлургические заводы, туристические объекты.

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"Россия нацелена на инфраструктуру в густонаселенных районах", – сказал Шмигаль, отметив, что 70% ущерба нанесен жилым кварталам.

Денис Шмигаль Премьер-министр Украины Нет никакой электростанции, которая не пострадала бы от российских ракет или беспилотников. Цель России – уничтожить все электросети Украины и заставить наших людей убегать, оказывая на них психологическое давление