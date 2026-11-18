Россияне продолжают наносить удары по логистике. Атаки оккупантов вынудили главного почтового оператора подсчитывать колоссальные убытки.

Какой ущерб нанес враг во время последнего удара

Во время недавней атаки на Краматорск Россия уничтожила очередной автомобиль "Укрпочты", что сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

Всего с начала полномасштабного вторжения компания потеряла уже 440 транспортных средств.

Обратите внимание! Если оценивать каждую машину как минимум в 1 миллион гривен, общие финансовые потери достигают сотен миллионов.

Несмотря на колоссальные финансовые потери, почтовый оператор продолжает обновлять автопарк и искать новые средства защиты. Водители компании ежедневно рискуют жизнью, доставляя отправления в самые опасные регионы, и даже научились маневрировать во время атак вражеских дронов.

Очень хочется отомстить за это – и я уверен, ответ последует. А сейчас главное, что во время этой атаки на Краматорск наши сотрудники остались живы. А все остальное можно исправить,

– написал Смилянский.

В сентябре россияне провели атаку на передвижное отделение "Укрпочты". Это произошло в Сумской области.

А в августе возле Краматорска вражеский дрон поразил магистральную " автомобиль "Укрпочты" ". Водитель не пострадал, но посылки были уничтожены.