Инфляция может достичь 9,4%: что ждет экономику Украины в 2026 году

Из-за последствий войны в Иране и украинской энергоситуации до конца 2026 года инфляция может вырасти. Несмотря на то что в НБУ признают сложность ситуации одновременно прогнозируют, что уже в 2028 году показатель должен упасть до 5%.

Что известно об инфляции в Украине в 2026 году?

О том, какие факторы влияют на уровень показателя, говорится в сообщении Нацбанка.

Во время заседания 30 апреля НБУ оставил учетную ставку на уровне 15%. Как отмечают в пресс-службе, Нацбанк будет контролировать ситуацию и в случае необходимости применит дополнительные меры, чтобы сдерживать инфляционное давление. Главной целью остается замедлить рост показателя и способствовать приближению инфляции до 5%.

В первом квартале 2026 года, а именно – в марте, инфляция ускорила рост до 7,9%. Базовая инфляция (здесь не учитывают резкие колебания цен на продукты, которые контролирует государство, например, стоимость топлива) – до 7,1%. Такие значения превышают прогнозируемые данные по январскому инфляционному отчету НБУ.

Заметьте! С июня 2025 года инфляция стремительно замедлялась. Но в январе 2026 года ускорила рост. Дальнейший рост связан с ситуацией в энергетике после российских атак и подорожанием топлива на фоне войны в Иране. Среди причин также рост зарплат более быстрыми темпами, чем ожидалось, и эффект от ослабления курса гривны ранее.

В ближайшие месяцы инфляция будет на текущем уровне. Однако во втором полугодии и до конца 2026 года показатель может вырасти до 9,4%.

Подорожание топлива будет отражаться в инфляции как напрямую, так и через вторичные эффекты, что будут сказываться на динамике цен различных товаров и услуг с определенным временным лагом,

– объясняют в НБУ.

Также там отмечают, что ключевым условием для роста инфляции сейчас является подорожание энергоресурсов и соответствующее давление из-за этого на производства.

Достичь показателя в 5% удастся в 2028 году. По прогнозу Нацбанка, в течение 2027 года инфляция стабилизируется и будет снижаться. На конец года замедление должно достичь 6,5%. Возможным это станет благодаря:

равновесию на рынке топлива;

снижению внешнего ценового давления;

наращиванию урожаев;

улучшению ситуации в энергетике;

мерам монетарной политики Нацбанка.

От чего зависит уровень инфляции?

Показатель реагирует прежде всего на ситуацию в Украине и последствия обстрелов на энергетику. Как объясняют в НБУ, атаки на критически важную инфраструктуру вызвали перебои в энергоснабжении. Соответственно это повлияло на бизнес, для которого значительно выросли расходы. Следствие – инфляционное давление на все сферы.

Как риски войны, усиливающие влияние на рост цен, выделяют возможные дополнительные растраты бюджета на оборону и восстановление, изменения в объемах международной поддержки и ухудшение ситуации на рынке труда из-за миграции.

Существенное влияние также имеет война на Ближнем Востоке, а соответственно – повышение цен на топливо в Украине.

Мы сейчас видим, что снижение цен замедлилось. Более того, кризис, что продолжается – она свидетельствует о том, что может быть движение и в другую сторону. Хотя, я бы так бы сказал, что такой тренд на снижение сейчас исчерпался, потому что неопределенность в Ормузском проливе продолжается. Поэтому, если и будет рост, то он будет опять же контролируемым,

– пояснил Андрей Закревский.

Заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины для канала "Мы-Украина" также отметил, что больше всего на ситуацию сейчас влияют события в Ормузском проливе.

Зато как отмечают в НБУ, длительная война в Иране может вызвать большее инфляционное давление. И проблема не только в стоимости топлива. Война позволит России продолжать зарабатывать на нефти и получать дополнительное финансирование на войну в Украине.

Хотя с учетом поддержки от ЕС и вовлеченности партнеров к украинским вопросам, есть шанс на положительный сценарий. Также несмотря на "фоновую" сложную ситуацию в НБУ акцентируют, что надеются на воплощение масштабных проектов по инвестициям "по мере снижения рисков безопасности, ускорения реформ и евроинтеграции".

Что будет с депозитами украинцев?

Как рассказал для 24 Канала Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса "Глобус банка", решение НБУ о сохранении учетной ставки в 15% направлено на внутреннюю стабилизацию рынка.

По мнению эксперта, этим решением Нацбанк сигнализирует о сохранении текущих условий для депозитов в национальной валюте. В то же время для вкладчиков будет возможность избежать длительного "замораживания" средств по приемлемым процентным вознаграждениям.

В то же время по предварительному прогнозу Замотаева, НБУ должны были бы увеличить учетную ставку до 15,5 – 16%. С учетом последствий в энергетике и повышения цен на топливо, эксперт рассказывал, что регулятор может скорректировать действие монетарных инструментов.