Нацбанк сохранил учетную ставку: какая ситуация со сбережениями в гривне

Дело в том, что в апреле НБУ не изменил ставку и оставил ее на уровне 15,5%. Такая же ситуация будет в июне, ведь регулятор решил снова оставить учетную ставку на том уровне, что и было.

На каком уровне учетная ставка

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главы Нацбанка Андрея Пышного во время брифинга, сохранение учетной ставки поддержит устойчивость валютного рынка и контролируемость инфляционных ожиданий.

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Андрей Пышный Глава НБУ В случае усиления угроз для устойчивого снижения инфляции до цели 5% Национальный банк будет удерживать учетную ставку дольше, чем предполагалось.

Также Пышный отметил, что предыдущие меры НБУ способствовали оживлению интереса украинцев к срочным гривневым сбережениям.

В начале года месячный прирост гривневых вкладов населения сроком более 3 месяцев не превышал 2 миллиарда гривен.

В марте этот показатель вырос до 4 миллиардов гривен, а в апреле-мае – до 5 – 6 миллиардов гривен.

Сохранение учетной ставки на уровне 15,5% позволит и дальше обеспечивать надлежащие монетарные условия для разворота инфляционного тренда в ближайшие месяцы. В то же время ожидается, что это решение не окажет негативного влияния на динамику кредитования,

– добавил он.

Интересно, что перед этим банкиры ожидали сохранения Нацбанком учетной ставки 15,5% все из-за уровня инфляции, который по результатам апреля составил 15,1%, и макроэкономические показатели, сообщал "Интерфакс-Украина".

Что такое учетная ставка Уровень учетной ставки является ориентиром стоимости денег в экономике страны. То есть если учетная ставка растет, тогда валюта стоит дороже. По этому принципу кредиты для населения также становятся дороже.

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