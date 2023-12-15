В России снова подняли учетную ставку: утонет ли страна в инфляции

15 декабря Совет директоров Центрального банка России поднял ключевую ставку уже в пятый раз за полгода. Инфляция и инфляционные ожидания остаются высокими – это требует от Центробанка более жесткой политики.

Российские СМИ сообщают, что нарге ставка находится на уровне 16%, что является самым высоким показателем с 2014 года.

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Россия заканчивает год с самой высокой ключевой ставкой с 2014 года. Но тогда, как и весной 2022 года, Центробанк быстро снизил ставку, а сейчас об этом речь не идет. Напротив, Центробанк всячески убеждает рынок, что на этот раз высокие ставки сохранятся надолго.

– пишут российские СМИ.

ЦБ должен постоянно обновлять свои прогнозы, однако российский регулятор не дал никаких сигналов по поводу дальнейшей траектории монетарной политики. В ЦБ лишь пообещали, что будут принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от того, как будет вести себя инфляция и экономика в целом.

На что влияет уровень ставки Посредством ставки регулятор фактически устанавливает стоимость денег в экономике. Соответственно, если инфляция высока – увеличивает и когда контролируемая – снижает. Поэтому ее изменение является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Так чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в национальной валюте.

Какова ситуация с инфляцией в России

В ноябре инфляция оказалась максимальной с апреля 2022: она составила 7,5% в годовом исчислении по сравнению с 6,7% в сентябре, однако экономика продолжает расти.

Центробанк этому явно не рад. Это означает, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста во втором полугодии оказалось более значительным.

– пишут российские СМИ.

При этом наблюдалось лишь эпизодическое замедление инфляции в начале декабря, после чего рост цен снова ускорился. Также фиксируются чрезвычайно высокие темпы роста кредитования, особенно в корпоративном секторе.

Как Россия пытается спасти рубль

В середине августа российский ЦБ заявил о проведении экстренного заседания. На нем была резко повышена ключевая ставка, чтобы минимизировать риски для ценовой стабильности в стране. Похожее решение регулятор принял еще в конце октября 2023 года. В начале месяца курс доллара в России колебался на уровне 100 рублей.

Впоследствии Путин подписал указ, согласно которому экспортеры стали обязаны продавать валюту, которую они получили от продажи своих товаров за границей. Власти даже определили конкретные объемы продаж валюты.