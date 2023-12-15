Російські ЗМІ повідомляють, що нарзі ставка знаходиться на рівні 16%, що є найвищим показником з 2014 року.

Читайте також: Як знецінився рубль за 2023 рік та чого чекати далі

Росія закінчує рік із найвищою ключовою ставкою з 2014 року. Але тоді, як і навесні 2022 року, Центробанк швидко знизив ставку, а зараз про це не йдеться. Навпаки, Центробанк всіляко переконує ринок, що цього разу високі ставки збережуться надовго,

– пишуть російські ЗМІ.

ЦБ повинен постійно оновлювати свої прогнози, однак російський регулятор не дав ніяких сигналів щодо подальшої траєкторії монетарної політики. В ЦБ лише пообіцяли, що ухвалюватимуть подальші рішення за ключовою ставкою залежно від того, як поводитиметься інфляція й економіка загалом.

На що впливає рівень ставки За допомогою ставки регулятор фактично встановлює вартість грошей в економіці. Відповідно, якщо інфляція висока – збільшує й коли контрольована – знижує. Тож її зміна є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами та позиками. Тож чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити та депозити в національній валюті.

Яка ситуація з інфляцією у Росії

У листопаді інфляція виявилася максимальною з квітня 2022 року: вона становила 7,5% у річному вимірі порівняно з 6,7% у вересні, однак економіка продовжує зростати.

Центробанк цьому явно не радий. Це означає, що відхилення російської економіки вгору від траєкторії збалансованого зростання в другому півріччі виявилося більш значним,

– пишуть російські ЗМІ.

При цьому, спостерігалось лише епізодичне уповільнення інфляції на початку грудня, після чого зростання цін знову прискорилося. Фіксуються також надзвичайно високі темпи зростання кредитування, особливо в корпоративному секторі.

Цікаво! У 2022 році в Росії інфляція була спричинена послабленням рубля на 25% після повномасштабного вторгнення. Це спричинило здорожчання імпорту.

Як Росія намагається врятувати рубль

У середині серпня російський ЦБ заявив про проведення екстреного засідання. На ньому було різко підвищено ключову ставку, аби мінімізувати ризики для цінової стабільності у країні. Схоже рішення регулятор ухвалив ще наприкінці жовтня 2023 року. На початку місяця курс долара у Росії коливався на рівні 100 рублів.

У середині серпня російський ЦБ заявив про проведення екстреного засідання. На ньому було різко підвищено ключову ставку, аби мінімізувати ризики для цінової стабільності у країні. Схоже рішення регулятор ухвалив ще наприкінці жовтня 2023 року. На початку місяця курс долара у Росії коливався на рівні 100 рублів. Згодом Путін підписав указ, згідно з яким експортери стали зобовʼязані продавати валюту, яку вони отримали від продажу своїх товарів закордоном. Влада навіть визначила конкретні обсяги продажу валюти.

Нагадаємо! Раніше Bloomberg зауважував, що зміцнення позицій рубля – важливий фактор для стримування зростання інфляції, особливо напередодні виборів президента у Росії. Відзначимо, що у російському Бюджеті на 2024 рік заклали курс на рівні близько 90 рублів за долар.