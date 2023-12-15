Российские СМИ сообщают, что нарге ставка находится на уровне 16%, что является самым высоким показателем с 2014 года.
Читайте также: Как обесценился рубль за 2023 год и чего ждать дальше
Россия заканчивает год с самой высокой ключевой ставкой с 2014 года. Но тогда, как и весной 2022 года, Центробанк быстро снизил ставку, а сейчас об этом речь не идет. Напротив, Центробанк всячески убеждает рынок, что на этот раз высокие ставки сохранятся надолго.
– пишут российские СМИ.
ЦБ должен постоянно обновлять свои прогнозы, однако российский регулятор не дал никаких сигналов по поводу дальнейшей траектории монетарной политики. В ЦБ лишь пообещали, что будут принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от того, как будет вести себя инфляция и экономика в целом.
На что влияет уровень ставкиПосредством ставки регулятор фактически устанавливает стоимость денег в экономике. Соответственно, если инфляция высока – увеличивает и когда контролируемая – снижает. Поэтому ее изменение является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Так чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в национальной валюте.
Какова ситуация с инфляцией в России
В ноябре инфляция оказалась максимальной с апреля 2022: она составила 7,5% в годовом исчислении по сравнению с 6,7% в сентябре, однако экономика продолжает расти.
Центробанк этому явно не рад. Это означает, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста во втором полугодии оказалось более значительным.
– пишут российские СМИ.
При этом наблюдалось лишь эпизодическое замедление инфляции в начале декабря, после чего рост цен снова ускорился. Также фиксируются чрезвычайно высокие темпы роста кредитования, особенно в корпоративном секторе.
Как Россия пытается спасти рубль
- В середине августа российский ЦБ заявил о проведении экстренного заседания. На нем была резко повышена ключевая ставка, чтобы минимизировать риски для ценовой стабильности в стране. Похожее решение регулятор принял еще в конце октября 2023 года. В начале месяца курс доллара в России колебался на уровне 100 рублей.
- Впоследствии Путин подписал указ, согласно которому экспортеры стали обязаны продавать валюту, которую они получили от продажи своих товаров за границей. Власти даже определили конкретные объемы продаж валюты.