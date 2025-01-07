"Учительская тысяча" в Украине: как будет определяться размер выплаты для педагогов

Учительская тысяча, которая является доплатой за работу педагогов, будет зависеть от нагрузки человека. То есть чем больше нагрузка, тем больше выплата.

Выплата учительской тысячи в 2025 году

Так размер доплаты педагогу будет определяться пропорционально объему учебной нагрузки или объема педагогической работы, которая им выполняется, пишет 24 канал со ссылкой на МОН.

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В частности, если преподаватель имеет нагрузку меньше, чем нормированная ставка, то он будет получать 1 300 гривен.

Однако если педагог совмещает должности, то доплата будет начисляться следующим образом:

в размере 1 300 гривен по основной должности:

пропорционально от часов на второй должности.

Важно! В то же время с 1 сентября 2025 года и до конца календарного года, в котором отменено военное положение, украинцы будут получать 2 600 гривен ежемесячно.

Как происходит расчет выплаты

Расчет доплаты для разных работников зависит от их нагрузки, например:

Учителю с нагрузкой 18 часов (полная ставка) – 1300 гривны.

Учителю с 25 часами – 1805,56 гривны.

Работникам с нагрузкой меньше ставки (например, 14 часов) – полная сумма доплаты (1 300 гривен).

Обратите внимание! Доплата учитывается при исчислении средней зарплаты, но не начисляется в периоды отпусков, простоя или других форм отсутствия работы.