Экс-министр энергетики предупредил об угрозах, если Россия ударит по украинским АЭС

ГУР предупредило украинцев о возможных ударах врага по инфраструктуре украинских атомных электростанций. Важно понимать, какие именно последствия будут в результате таких атак.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший министр топлива и энергетики Украины, председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков, предполагая, что сейчас дефицит электроэнергии в Украине находится на уровне 40%. Государство может генерировать электроэнергию. И значительное количество производится именно на АЭС.

Куда может ударить Россия?

По словам Плачкова, атомная станция производит электроэнергии, которая идет к опорным подстанциям. Оттуда ее подают в распределительные сети.

При этом не стоит забывать, что враг уже атаковал эти подстанции. Буквально 1 – 2 месяца назад были эти атаки, от чего АЭС не могли работать на всю мощность, ведь не имели куда выдавать эту электроэнергию.

Вероятность таких атак высока. Враг уже бил по опорным подстанциям. Они под угрозой. Если мы не сможем их защитить, то ситуация может ухудшиться с точки зрения электроснабжения. Дефицит может быть на уровне 50%. А может и больше,

– рассказал Плачков.

Вряд ли враг рискнет бить непосредственно по самим АЭС. Однако очевидно, что они будут атаковать инфраструктуру этих атомных электростанций.

Какова ситуация на украинских АЭС?