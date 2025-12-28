Россия ударила по Херсонской ТЭЦ, которая обеспечивала теплом десятки тысяч квартир

28 декабря оккупанты в очередной раз обстреляли из артиллерии Херсонскую теплоэлектроцентраль. Станция подверглась значительным разрушениям.

В результате атаки пострадала одна из работниц предприятия – ее госпитализировали. На самой ТЭЦ продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела, передает 24 Канал со ссылкой на "Нафтогаз".

Что известно об ударе по Херсонской ТЭЦ?

Херсонская ТЭЦ была единственным источником тепла для десятков тысяч квартир в городе.

Враг атакует станцию чуть ли не ежедневно. Координируем наши действия с местными властями для обеспечения резервных методов теплоснабжения жителей города,

– отметил Сергей Корецкий, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, что утром глава ГВА Ярослав Шанько рассказал, что около 05:00 россияне массированно ударили по Херсону с РСЗО. Под вражеским огнем оказались жилые кварталы и критическая инфраструктура. В результате атаки часть города обесточена.

Еще в начале декабря стало известно о критическом состоянии Херсонской ТЭЦ. Россия несколько дней подряд била по станции.

В общем враг выпустил около 100 снарядов.

Без отопления остались 470 домов – это более 40,5 тысяч потребителей.

Заметим, что враг постоянно наносит удары по украинской энергетике. В ночь на 27 декабря противник атаковал Киевскую область и столицу. В результате атаки поражены подстанции, облэнерго, малые и большие генерации, в частности Киевская ГЭС, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Дарницкая и Трипольская ТЭЦ. Восстановительные работы затруднены, потому что враг целится не только по объектам, но и по энергетикам.