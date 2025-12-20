Будет ли дефицит топлива в Украине из-за ударов по мосту в Одесской области: Кулеба дал четкий ответ

После удара по мосту возле Маяков в Одесской области возникли опасения из-за возможного дефицита топлива в Украине. Однако пока предпосылок для этого нет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы во время разговора с журналистами.

К теме 60 гривен за литр: ждать ли таких цен на топливо в 2026 году

Что сказал Кулеба о ситуации с топливом и ценами?

Алексей Кулеба отметил, что Министерство развития проводило утром 20 декабря совещание с перевозчиками и проговорили проблемные вопросы.

Действительно, это часть рынка (горючего, которое завозилось через мост через Маяки – 24 Канал), она точно не больше, чем половина, в пределах 40%. В принципе, пока не видим никаких предпосылок, чтобы это привело к росту цен на розничное топливо или оптовое, нам это подтверждают перевозчики и операторы,

– подчеркнул вице-премьер.

Относительно логистики в Одесской области Кулеба отметил, что удар по мосту вблизи Маяков привел к осложнению транспортировки. Но сохраняется возможность сообщения через железнодорожные пути, и те грузовые автомобили, которые сейчас стоят в районе города Измаил, они через Молдову транзитом зайдут в Украину.

"Все перевозчики понимают и достаточно адекватно воспринимают реальность. Будут менять свою логистику через другие страны, а также через те альтернативные пути, которые мы им даем в Одесской области", – объяснил Кулеба.

Что говорили в правительстве о ценах на топливо в Украине?