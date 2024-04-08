Тактика изменилась, убытки хуже: украинская энергетика снова под прицелом, — Financial Times

Россияне в 2024 году продолжают разрушать украинские энергетические объекты. Несмотря на то, что в прошлом году атаки были масштабнее, в этом году убытки от последних атак россиян стали гораздо более убыточными, чем в 2022 - 2023 годах.

Россияне изменили тактику

По данным Financial Times, некоторые украинские официальные лица утверждают, что атаки россиян в 2024 году по энергетике Украины не такие масштабные, как в 2022 – 2023 годах. Впрочем, они гораздо хуже, чем в прошлом году.

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Все из-за того, что страна-агрессор изменила тактику нападения на критическую инфраструктуру:

россияне сосредоточились на ударах высокоточными ракетами по электростанциям в менее защищенных регионах,

некоторые удастся восстановить до следующей зимы.

Какова ситуация с электроэнергией в Украине

что в период с 22 по 29 марта враги атаковали 7 тепловых электростанций и 2 гидроэлектростанции.

Как рассказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, главной целью на сегодня является восстановить производство электроэнергии до октября.

Было потеряно около 80% производства в результате ударов,

5 теплоэлектростанций были вынуждены остановить работу.

Сейчас есть план по восстановлению не менее 50% поврежденных энергоблоков, но это в случае отсутствия дальнейших атак россиян.

Если бы погода была не такой теплой, а импорта энергии из Евросоюза не было, то Украина пережила бы еще больше отключения, чем были раньше.

Руководитель отдела коммуникаций "Укрэнерго" Мария Цатурян рассказывает, что враг сегодня использует против 5 – 6 энергетических объектов в одном регионе такое же количество ракет, которое применял в 2022 – 2023 годах во время массовых ударов по всей Украине.