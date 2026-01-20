Украинские дроны "высушили" российские НПЗ: поставки нефти упали до минимума

Украинские дроны наносят сокрушительные удары по нефтеперерабатывающей отрасли России. Из-за атак объемы поставок нефти по трубопроводу на российские НПЗ в 2025 году обвалились до минимума за последние 15 лет.

Как дроны бьют по НПЗ России?

Всего в прошлом году Россия прокачала на нефтеперерабатывающие предприятия 228,34 миллиона тонн нефти – это на 1,6% меньше, чем годом ранее, передает 24 Канал со ссылкой на российское издание The Moscow Times.

Отраслевые источники отмечают, что стремительное сокращение трубопроводных поставок на НПЗ зафиксировали в августе – ноябре, когда Украина активно била дронами по российским заводам.

За эти четыре месяца заводы получили 85,9 миллиона тонн нефти против 90 миллионов тонн за аналогичный период 2024 года,

– пишет издание.

Впрочем, некоторые заводы сократили поставки, а другие – наоборот, нарастили:

на заводы крупнейшего переработчика России – "Роснефти" – на 7,8%, то есть до 70,76 миллиона тонн. Особенно резко снизились на Рязанском НПЗ – на 34%, до 8,78 миллиона тонн.

В то же время "Газпро Нафта" увеличила поставки на свои предприятия на 3,9% – до 40,84 миллиона тонн, а "Лукойл" – на 0,67%, до 39 миллионов тонн.

Впрочем, несмотря на рост поставок на некоторые НПЗ, общие объемы нефтепереработки в России в прошлом году уменьшились на 1,7% в годовом измерении – до 262,3 миллиона тонн.

Аналитики прогнозируют, что в 2026 году показатели поставок нефти на НПЗ могут остаться на том же низком уровне из-за рисков повторных украинских атак на НПЗ.

Заметьте! По подсчетам издания, всего в 2025 году Украина нанесла около 160 результативных ударов по объектам нефтедобычи и нефтепереработки в России. Наиболее успешными были сентябрь и октябрь, когда военные поразили шесть НПЗ, два нефтетерминала, три нефтебазы и девять нефтеперекачивающих станций.

Какие последствия украинских ударов?

На фоне украинских атак по НПЗ в России обострилась ситуация на топливном рынке, что привело к дефициту топлива.

Российские власти даже вынуждены были запретить экспорт бензина. Действующий запрет действует до 1 марта 2026 года. Он касается всех экспортеров, включая производителей.

Также до 28 февраля 2026 года продлен запрет на экспорт дизеля, судового топлива и других газойлей для непроизводителей.

В то же время российский Интерфакс пишет, что сейчас в России рассматривают возможность возобновить экспорт бензина досрочно – с 1 февраля. В частности, такое разрешение могут предоставить производителям топлива.

Удары по НПЗ России: последние новости