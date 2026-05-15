Москва недосчитается миллиардов: Украина вдвое увеличила удары по НПЗ

В 2026 году Украина усилила дроновые атаки на нефтяную инфраструктуру России. В частности, удары по российским нефтеперерабатывающим заводам выросли почти вдвое.

Как Украина увеличила удары по НПЗ России?

Кроме НПЗ, удары также направлены по трубопроводам и нефтехранилищам России, пишет Reuters.

По подсчетам издания, украинские дроны с января по май вывели из строя около 700 тысяч баррелей в сутки мощностей по нефтепереработке на 16 российских НПЗ. Причем часть из них Вооруженные силы атаковали неоднократно.

В то же время за аналогичный период 2025 года ударам подверглись только 8 заводов.

Только в марте под удары попали мощности первичной переработки нефти в России объемом почти 1 миллион баррелей в сутки, а в апреле – еще больше.

Всего с января из-за повреждения дронами или связанные с ними перебои были остановлены 35 установок первичной перегонки нефти с совокупной мощностью более 390 тысяч тонн в сутки, или 2,85 миллиона баррелей в день,

– отмечает издание.

Тогда как в период с января по май 2025 года украинские дроны остановили 12 таких установок с мощностью более 187 тысяч тонн в сутки, или 1,37 миллиона баррелей в день.

Более того, под атаки попали крупные заводы, которые обеспечивают нефтепродуктами не только население, но и армию. Только в апреле и в начале мая в результате ударов временно вышли из строя шесть заводов:

"Нижегороднефтеоргсинтез";

Туапсинский;

Новокуйбышевский;

Сызранский НПЗ;

"Пермнефтеоргсинтез";

и завод "Кинеф".

Обратите внимание! По данным источников в отрасли, в 2026 году более 40 установок первичной переработки нефти в России остановили работу из-за атак, с учетом повторных ударов.

Как атаки влияют на нефтепереработку в России?

Успешные операции украинских дронов уже привели к сокращению добычи нефти в России.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в апреле добыча сырой нефти снизилась на 460 тысяч баррелей в сутки по сравнению с тем же месяцем 2025-го – примерно до 8,8 миллиона баррелей в день.

Как следствие, экспорт российских нефтепродуктов в апреле сократился на 340 тысяч баррелей в сутки по сравнению с мартом – до 2,2 миллиона баррелей. Это стало самым низким показателем за все время ведения такой статистики агентством МЭА.

В итоге давление на государственный бюджет России, в котором налоги от нефти и газа составляют примерно четверть доходов, только растет.

Экс-командующий американских сил в Европе Бен Ходжес в комментарии 24 Каналу предположил, что именно уничтожение экспортного потенциала России в нефти и газе может стать козырем для Украины в этой войне.

Если Россия не сможет продавать энергоносители Китаю, Турции, Индии или другим странам, ей будет значительно сложнее продолжать войну. Я поддерживаю нынешний подход Украины и считаю, что европейские страны должны больше инвестировать в развитие украинских дальнобойных высокоточных возможностей,

– подчеркнул Ходжес.

Заметьте! Сокращение нефтедобычи и экспорта сырья ограничивает способность Москвы заработать на росте мировых цен на энергоносители, которые подскочили после начала войны в Иране и блокирования ключевого маршрута мировых поставок – Ормузского пролива.

Какие проблемы в России уже фиксируют?

Как заявил в эфире 24 Канала ректор Международного института бизнеса Александр Савченко, удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам могли привести к потере до 30% доходов российской нефтеотрасли.

В то же время в России снова фиксируют дефицит бензина накануне летнего сезона отпусков. Причиной называют затяжные ремонтные работы на крупных НПЗ, которые стали следствием успешных украинских дроновых атак.

На топливном рынке уже начинает ощущаться нехватка бензина марки АИ-95. Именно это топливо традиционно пользуется наибольшим спросом в летний период, когда россияне активно отправляются в поездки, поэтому нагрузка на рынок может еще больше возрасти в ближайшее время.