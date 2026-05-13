Один из крупнейших в России: дроны полностью остановили работу еще одного НПЗ

Российский нефтеперерабатывающий завод в Перми полностью остановил переработку нефти и до сих пор не может возобновить свою работу. Это произошло после того, как 7 мая украинские дроны нанесли удар по предприятию.

Почему завод в Перми остановил работу?

Об остановке завода анонимно сообщили два источника в нефтяной отрасли России, пишет Reuters.

По данным источников, после атаки завод был вынужден срочно остановить все три основные установки по первичной переработке нефти.

Также прекратили работу некоторые установки вторичной переработки.

При этом одна из главных установок, CDU-4, уже не работала с 30 апреля из-за предыдущей атаки дронов.

В компании "Лукойл", которая владеет заводом Перми, не ответили о продолжительности остановки. Однако источники отмечают, что ремонт может длиться минимум несколько недель.

Важно! Пермский НПЗ считается одним из крупнейших в России. В 2024 году завод переработал около 12,6 миллиона тонн нефти, обрабатывая до 250 тысяч баррелей в сутки. Тогда же предприятие произвело 2 миллиона тонн бензина, 5,3 миллиона тонн дизельного топлива, 700 тысяч тонн кокса и 200 тысяч тонн мазута.

Что известно об атаке на НПЗ в Перми?

Напомним, что 7 мая украинские беспилотники атаковали "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в Перми. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подтвердил удар по промышленным объектам в регионе, хотя и уточнил тогда, какое именно предприятие подверглось удару.

Но впоследствии в СБУ подтвердили, что дроны поразили НПЗ и нефтеперекачивающую станцию в Перми. К слову, это была уже третья атака на город за 9 дней.

Выполняя поставленные президентом Украины Владимиром Зеленским задачи, этой ночью специалисты Центра спецопераций "Альфа" СБУ отработали по НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" и линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Пермь", -

– рассказали в СБУ.

В результате ударов на НПЗ загорелась одна из установок, которая является одной из ключевых для первичной переработки нефти. А на нефтеперекачивающей станции дроны поразили один из резервуаров.

Оба объекта находятся более чем в 1 500 километрах от границы с Украиной, К тому же НПЗ производит нефтепродукты как для российской армии, так и для населения. А станция является важным хабом, который распределяет нефть сразу по четырем направлениям.

Поражение таких объектов не только снижает объемы переработки и транспортировки нефти, но и дестабилизирует работу военной логистики врага, усложняет обеспечение оккупационных войск топливом и заставляет Кремль направлять миллиардные ресурсы на аварийное восстановление стратегических объектов в глубоком тылу,

– объяснили в СБУ.

Заметьте! По данным Bloomberg, объемы переработки нефти в России после успешных атак на НПЗ обвалились в апреле до минимального уровня с 2009 года. По мнению ректора Международного института бизнеса Александра Савченко, из-за этих ударов Россия могла потери до 30% прибыли.

Как атаки на НПЗ бьют по России?

В течение последних месяцев Вооруженные силы Украины существенно активизировали удары по НПЗ России. В апреле и в начале мая из-за атак временно или частично останавливали работу по меньшей мере шесть крупных заводов.

Среди них – "Нижегороднефтеоргсинтез", Туапсинский НПЗ, Новокуйбышевский и Сызранский заводы, а также "Пермнефтеоргсинтез" и предприятие "Кинеф".

На фоне затяжных ремонтов на ключевых объектах сроки отгрузки топлива в начале мая выросли в среднем на 2 – 4 недели, что свидетельствует об усложнении логистики поставок.

Из-за этого в России растет дефицит бензина. Из-за повреждения и остановки НПЗ нефтекомпании сокращают отпуск топлива на открытый рынок. В результате независимые продавцы не могут формировать долгосрочные запасы бензина, что дополнительно усиливает риски топливного дефицита летом.