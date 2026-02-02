Больше всего попаданий по одной из ТЭЦ в Киеве: действительно ли ее нельзя восстановить

Киев переживает сложную зиму в условиях энергетического кризиса, ситуация ухудшилась в январе после серии массированных ударов по критической инфраструктуре. После в сети распространились слухи, якобы одна из ТЭЦ теперь вообще не подлежит восстановлению.

Можно ли восстановить киевские ТЭЦ?

Эту информацию в эфире "Киев24" прокомментировал председатель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк. Нардеп рассказал о возможностях ремонта.

Депутат подтвердил, что после наибольшего количества попаданий российских ракет и дронов по одной из ТЭЦ Киева "есть вопросы". Продолжаются работы, чтобы снова запустить ее.

И хотя пока о полноценном ремонте речь не идет, ведь для этого прежде всего нужны время и соответствующие ресурсы, – все киевские ТЭЦ подлежат восстановлению.

Сейчас продолжаются соответствующие работы для того, чтобы все ТЭЦ города Киева работали и давали возможность передачи тепла, водоподогрева и генерации электроэнергии,

– подчеркнул Нагорняк.

Для полноценного восстановления, в частности подстанций Укрэнерго, нужны недели, возможно даже месяцы, а также дорогостоящее оборудование. К сожалению, пока Украина им не обеспечена полноценно.

К слову, ранее руководитель Совета украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев рассказал для Укринформа, что результаты ремонтов столичных ТЭЦ горожане существенно почувствуют во время следующего отопительного периода. Пока же действуют так называемые аварийные схемы: "Поэтому тепло будет, но не в таких больших объемах, как раньше".

По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, генерацию поврежденных ТЭЦ пока заместят распределенными источниками – когенерационными установками и блочно-модульными котельными.

Какова ситуация в Киеве?