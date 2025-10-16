Россия наносит точечные удары, из-за чего блэкаут может стать не единичной ситуацией. Именно от темпов восстановления будет зависеть то, смогут ли украинцы пережить зиму со светом и теплом.

Как изменилась тактика России?

Тактика России в этом году направлена на то, чтобы довести энергосистему до непригодного для использования состояния, передает 24 Канал со ссылкой на Киевский международный экономический форум.

Смотрите также Экстренные отключения света в Киеве и области отменили

Глава Укрэнерго Виталий Зайченко сравнил изменение российской тактики в отношении энергетики с изменением тактики вражеской армии на поле боя.

Сначала была цель за три дня взять Киев, а потом изменилась на тактику выжженной земли. Теперь они это делают с энергетикой. На каждую подстанцию Укрэнерго и облэнерго осуществляются массированные атаки, летит огромное количество дронов, которые пытаются стереть с лица земли наши объекты,

– сказал Зайченко.

По его словам, в начале полномасштабной войны в России были попытки погасить всю энергосистему масштабными атаками на нее, во время которых использовалось до 100 ракет. Они наносили значительные повреждения, но энергосистема стояла, и был лишь один случай блэкаута.

Сейчас ситуация изменились: атаки стали точечными и в этом сезоне начались с распределительных подстанций Укразлизныци, дошли до облэнерго и Укрэнерго, прежде всего, в прифронтовых регионах.

Зайченко говорит, что эти атаки были настолько сложными и тяжелыми, что даже сейчас в некоторых областях введены графики отключения света.

Однако есть шанс, что украинская энергосистема все же выстоит. Все зависит от темпов восстановления энергообъектов, которые сегодня чрезвычайно быстрые. Также Украине удалось накопить большое количество оборудования.

Будут ли масштабные отключения света из-за обстрелов?

В комментарии для 24 Канала Геннадий Рябцев рассказал, что сценарии на грядущую зиму не изменились и они в основном оптимистичны.

Дело в том, что общее состояние энергосистемы достаточно хорошее. При этом система работает стабильно, запасы есть, а защита плотная. Впрочем, как и раньше, я и мои коллеги отмечали, что это не исключает аварийных ситуаций, которые могут возникать после очередного обстрела России,

– говорит эксперт.

Стоит добавить, что отключение электроэнергии в определенных регионах не распространяется на всю Украину. Однако надеяться на то, что удары прекратятся, не стоит, а потому укрепление критических объектов, особенно в прифронтовых регионах, важны. В случае количества отключений, то все зависит от работы ПВО, а в случае продолжительности – это уже работа энергетиков.

Что известно об ударах России по энергетике?