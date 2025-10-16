Росія завдає точкових ударів, через що блекаут може стати не одиничною ситуацією. Саме від темпів відновлення залежатиме те, чи зможуть українці пережити зиму зі світлом та теплом.

Як змінилася тактика Росії?

Тактика Росії цьогоріч спрямована на те, щоб довести енергосистему до непридатного для використання стану, передає 24 Канал з посиланням на Київський міжнародний економічний форум.

Дивіться також Екстрені відключення світла в Києві та області скасували

Голова Укренерго Віталій Зайченко порівняв зміну російської тактики щодо енергетики зі зміною тактики ворожої армії на полі бою.

Спочатку була мета за три дні взяти Київ, а тоді змінилася на тактику випаленої землі. Тепер вони це роблять з енергетикою. На кожну підстанцію Укренерго та обленерго здійснюються масовані атаки, летить величезна кількість дронів, які намагаються стерти з лиця землі наші об’єкти,

– сказав Зайченко.

За його словами, на початку повномасштабної війни в Росії були спроби погасити всю енергосистему масштабними атаками на неї, під час яких використовувалося до 100 ракет. Вони завдавали значних пошкоджень, але енергосистема стояла, і був лише один випадок блекауту.

Зараз ситуація змінилися: атаки стали точковими і в цьому сезоні почалися з розподільчих підстанцій Укразлізниці, дійшли до обленерго тв Укренерго, насамперед, в прифронтових регіонах.

Зайченко каже, що ці атаки були настільки складними й важкими, що навіть зараз в деяких областях введені графіки відключення світла.

Проте є шанс, що українська енергосистема все ж вистоїть. Усе залежить від темпів відновлення енергооб’єктів, які сьогодні надзвичайно швидкі. Також Україні вдалося накопичити велику кількість обладнання.

Чи будуть масштабні відключення світла через обстріли?

У коментарі для 24 Каналу Геннадій Рябцев розповів, що сценарії на прийдешню зиму не змінилися й вони в основному оптимістичні.

Річ у тім, що загальний стан енергосистеми є достатньо добрий. При цьому система працює стабільно, запаси є, а захист щільний. Втім, як і раніше, я і мої колеги зазначали, що це не виключає аварійних ситуацій, які можуть виникати після чергового обстрілу Росії,

– каже експерт.

Варто додати, що відключення електроенергії в певних регіонах не поширюється на всю Україну. Однак сподіватися на те, що удари припиняться, не варто, а тому укріплення критичних об'єктів, особливо в прифронтових регіонах, важливі. У випадку кількості відключень, то все залежить від роботи ППО, а у випадку тривалості – це вже робота енергетиків.

Що відомо про удари Росії по енергетиці?