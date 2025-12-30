Удары дронов по России вызвали эффект домино: в Казахстане упала добыча нефти

Удары украинских дронов по нефтяной инфраструктуре России сократили добычу нефти в Казахстане. В декабре объемы упали примерно на 6%, прежде всего на гигантском месторождении Тенгиз.

Почему сократилась добыча нефти в Казахстане?

Дроновая атака 29 ноября на российский экспортный терминал Каспийского трубопроводного консорциума (CPC) в Черном море нарушила поставки нефти не только из России, но и из Казахстана, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Речь идет о нефтяном терминале, через который проходит около 80% экспорта казахстанской нефти.

После украинской атаки на терминал добыча нефти и газового конденсата в Казахстане с 1 по 28 декабря в целом сократилась на 6% по сравнению с ноябрем и составила 1,93 миллиона баррелей в сутки.

А на месторождении Тенгиз, что расположен на побережье Каспийского моря, в тот же период уменьшился на целых 10% – до 719 800 баррелей в сутки.

В итоге, по словам источников, в декабре экспорт нефти из Казахстана из-за поврежденного российского терминала уменьшился на 19% по сравнению с ноябрем – до 1,08 миллиона баррелей в сутки.

Из-за дроновую атаку в ноябре экспорт казахстанской нефти марки CPC Blend в декабре упадет до самого низкого уровня за последние 14 месяцев,

– отмечает издание.

Заметьте! Казахстан на сегодня является 12-м по объемам производителем нефти в мире. На его месторождении Тенгиз планировали увеличить добычу до около 1 миллиона баррелей в сутки. Но проблемы с экспортом затормозили достижение этой цели.

Что известно об атаке на российский терминал?

В последнее время Украина усилила удары по российской энергетической инфраструктуре, пытаясь таким образом сократить доходы Москвы и ослабить ее возможности продолжать войну

Поэтому 29 ноября украинские беспилотники атаковали нефтяной терминал в Новороссийске Краснодарского края, поскольку он является важным маршрутом для экспорта нефти из России и Казахстана.

В результате ударов было повреждено ключевое оборудование для загрузки нефти, пишет Reuters. После атаки терминал Каспийского консорциума работает только с одной выносной причальной установкой SPM-1:

швартовый пункт SPM-2 вывели из эксплуатации из-за повреждений;

а установка SPM-3 находится вне работы еще с середины ноября из-за технического обслуживания, которое затянулось из-за неблагоприятных погодных условий.

Обычно в отгрузке нефти участвуют две установки, а третья используется как резервная.

Стоит знать! Казахстан даже обратился к Украине с призывом прекратить удары по Черноморскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума из-за проблем с экспортом нефти.

Как Россия теряет на экспорте?