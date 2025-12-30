Почему сократилась добыча нефти в Казахстане?
Дроновая атака 29 ноября на российский экспортный терминал Каспийского трубопроводного консорциума (CPC) в Черном море нарушила поставки нефти не только из России, но и из Казахстана, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Речь идет о нефтяном терминале, через который проходит около 80% экспорта казахстанской нефти.
- После украинской атаки на терминал добыча нефти и газового конденсата в Казахстане с 1 по 28 декабря в целом сократилась на 6% по сравнению с ноябрем и составила 1,93 миллиона баррелей в сутки.
- А на месторождении Тенгиз, что расположен на побережье Каспийского моря, в тот же период уменьшился на целых 10% – до 719 800 баррелей в сутки.
В итоге, по словам источников, в декабре экспорт нефти из Казахстана из-за поврежденного российского терминала уменьшился на 19% по сравнению с ноябрем – до 1,08 миллиона баррелей в сутки.
Из-за дроновую атаку в ноябре экспорт казахстанской нефти марки CPC Blend в декабре упадет до самого низкого уровня за последние 14 месяцев,
– отмечает издание.
Заметьте! Казахстан на сегодня является 12-м по объемам производителем нефти в мире. На его месторождении Тенгиз планировали увеличить добычу до около 1 миллиона баррелей в сутки. Но проблемы с экспортом затормозили достижение этой цели.
Что известно об атаке на российский терминал?
В последнее время Украина усилила удары по российской энергетической инфраструктуре, пытаясь таким образом сократить доходы Москвы и ослабить ее возможности продолжать войну
Поэтому 29 ноября украинские беспилотники атаковали нефтяной терминал в Новороссийске Краснодарского края, поскольку он является важным маршрутом для экспорта нефти из России и Казахстана.
В результате ударов было повреждено ключевое оборудование для загрузки нефти, пишет Reuters. После атаки терминал Каспийского консорциума работает только с одной выносной причальной установкой SPM-1:
- швартовый пункт SPM-2 вывели из эксплуатации из-за повреждений;
- а установка SPM-3 находится вне работы еще с середины ноября из-за технического обслуживания, которое затянулось из-за неблагоприятных погодных условий.
Обычно в отгрузке нефти участвуют две установки, а третья используется как резервная.
Стоит знать! Казахстан даже обратился к Украине с призывом прекратить удары по Черноморскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума из-за проблем с экспортом нефти.
Как Россия теряет на экспорте?
После украинских атак Казахстан вынужден экспортировать нефть в обход России. Часть экспорта переориентировали и наладили прямые поставки сырья в Китай. Уже в декабре запланировали отправку первой партии объемом 50 тысяч тонн сырой нефти непосредственно с одного из крупнейших месторождений страны – Кашагана.
Транспортировка осуществляется по трубопроводу "Атасу – Алашанькоу". Поставщиками выступают компании, которые ведут добычу нефти на месторождении Кашаган.
В то же время в декабре объемы прокачки нефти по трубопроводу Атырау – Самара, который является частью маршрута поставки казахстанской нефти в Германию, выросли почти на 25% по сравнению с ноябрем и достигли 255,5 тысячи баррелей в сутки.