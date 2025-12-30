Чому скоротився видобуток нафти у Казахстані?

Дронова атака 29 листопада на російський експортний термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (CPC) у Чорному морі порушила постачання нафти не лише з Росії, але й з Казахстану, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Мова йде про нафтовий термінал, через який проходить близько 80% експорту казахстанської нафти.

Після української атаки на термінал видобуток нафти та газового конденсату в Казахстані з 1 по 28 грудня загалом скоротився на 6% у порівнянні з листопадом і склав 1,93 мільйона барелів на добу.

А на родовищі Тенгіз, що розташований на узбережжі Каспійського моря, в той же період зменшився на цілих 10% – до 719 800 барелів на добу.

У підсумку, за словами джерел, в грудні експорт нафти з Казахстану через пошкоджений російський термінал зменшився на 19% в порівнянні з листопадом – до 1,08 мільйона барелів на добу.

Через дронову атаку в листопаді експорт казахстанської нафти марки CPC Blend у грудні впаде до найнижчого рівня за останні 14 місяців,

– зазначає видання.

Зауважте! Казахстан на сьогодні є 12-м за обсягами виробником нафти у світі. На його родовищі Тенгіз планували збільшити видобуток до близько 1 мільйона барелів на добу. Але проблеми з експортом загальмували досягнення цієї мети.

Що відомо про атаку на російський термінал?

Останнім часом Україна посилила удари по російській енергетичній інфраструктурі, намагаючись таким чином скоротити доходи Москви та послабити її можливості продовжувати війну

Тому 29 листопада українські безпілотники атакували нафтовий термінал у Новоросійську Краснодарського краю, оскільки він є важливим маршрутом для експорту нафти з Росії й Казахстану.

Внаслідок ударів було пошкоджене ключове обладнання для завантаження нафти, пише Reuters. Після атаки термінал Каспійського консорціуму працює лише з однією виносною причальною установкою SPM-1:

швартовий пункт SPM-2 вивели з експлуатації через пошкодження;

а установка SPM-3 перебуває поза роботою ще з середини листопада через технічне обслуговування, яке затягнулося через несприятливі погодні умови.

Зазвичай у відвантаженні нафти беруть участь дві установки, а третя використовується як резервна.

Варто знати! Казахстан навіть звернувся до України із закликом припинити удари по Чорноморському терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму через проблеми з експортом нафти.

