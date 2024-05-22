США открыли стратегические резервы бензина, чтобы снизить цены на заправках ко Дню Независимости

США готовятся к празднованию Дня независимости и Дня памяти. Американское правительство внедрило ряд мер для снижения стоимости топлива на местных заправках.

Почему снижается цена на бензин

Администрация Байдена готовится к снижению стоимости бензина в летний сезон. Для этого, планируется высвободить ориентировочно 1 миллиона баррелей резервных запасов топлива.

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Дженнифер Гренхолм Министр энергетики США Освобождая этот резерв между Днем памяти и 4 июля, мы обеспечиваем достаточные поставки на... северо-восток в то время, когда это больше всего нужно трудолюбивым американцам.

Американские чиновники объясняют, что снижение стоимости топлива необходимо, ведь это популярное время для путешествий среди американцев. Обычно, цены на бензин в этот период наоборот растут.

Как будет снижаться цена на бензин

Процесс высвобождения горючего будет происходить постепенно – партиями по 100 тысяч баррелей. Эта процедура должна продолжаться со Дня памяти США (27 мая) и до Дня независимости (4 июля).

Средняя цена на бензин в США сейчас составляет 3,58 доллара за галлон. Это значение выросло почти на 10 центов, по сравнению с прошлым годом.

Галон – мера объема, которая в США имеет такие соответствия: 1 галлон для жидкостей составляет 3,785 литра, для сыпучих тел – 4,405 литра.