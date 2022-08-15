Подорожает ли топливо на 10 гривен из-за акциза: эксперт дал четкое объяснение

Правительство планирует вернуть акциз на горючее. Была предложена унифицированная ставка в 100 евро за тысячу литров на бензин, дизтопливо и сжиженный газ.

Каким будет налог на горючее

Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн поделился, что согласно его источникам, сейчас нет предложения вернуть НДС на топливо до 20% вместо текущих 7%. По мнению эксперта, это хорошо, поскольку НДС – наиболее криминализированный налог, который государство не сможет нормально администрировать, а значит, он будет течь в кармане особо хитрых сограждан. Однако, вероятно, вернется акциз на горючее.

К теме Как превратить свою картину в NFT и продать ее

Сергей Куюн Директор Консалтинговой группы "А-95" Ставка 100 евро – это значительно меньше, чем было ранее (в среднем 135 евро). То есть правительство решило начинать с мягкого варианта. В гривне акциз на все марки горючего составит 4 гривны за литр (с НДС). Это 8% от розничной цены на бензин и ДТ и чуть больше 10% от цены на автогаз.

Важно! Согласно расчетам эксперта в бюджет ежемесячно будет поступать 3,39 миллиарда гривен (3,6 миллиарда гривен по НДС). Что известно о возврате налога на горючее Согласно расчетам эксперта в бюджет ежемесячно будет поступать 3,39 миллиарда гривен (3,6 миллиарда гривен по НДС). Правительство внесло 14 августа законопроект №7668 об отмене льготного налогообложения горючего. Инициировал его премьер-министр Денис Шмыгаль. В Министерстве инфраструктуры отмечали, что до полномасштабного вторжения России на территорию Украины ставки на бензин и дизель составляли 213,5 и 139,5 евро соответственно, что почти в два – полтора раза больше предложенных 100 евро за тысячу литров. Вырастет ли цена горючего

По мнению Куюна, бензин и дизельное топливо не подорожают. Что касается упреков, дескать, цены вырастут на 10 гривен за литр горючего – тоже маловероятно. Эксперт пояснил, что сейчас мировые цены на топливо снизились, что создает потенциал для снижения цен в Украине на 3 – 4 гривны за литр. Вместе с этим, акциз перекроет это понижение. В результате цена топлива стабилизируется, пояснил эксперт. Какой будет прогнозируемая цена горючего: бензин А-95 – 50 – 52 гривны за литр,

– 50 – 52 гривны за литр, дизтопливое топливо – 51 – 53 гривны за литр,

– 51 – 53 гривны за литр, автогаз – 27 – 28 гривны за литр. Напомним! В июле текущего года темпы роста В июле текущего года темпы роста цен на топливо снизились до 77,7% годовых . В НБУ объяснили, что это произошло благодаря постепенному насыщению рынка из-за налаживания логистики и возобновления конкуренции.

Куюн объяснил, что ценовая пропорция газ-бензин будет составлять около 60%, то есть эффективность использования автогаза полностью сохраняется. При этом, как свидетельствуют расчеты, бюджетные поступления от сжиженного газа превысят поступления от бензина. Поэтому предлагаю отставить панику и предательство. Никто не хочет налогов – ни рынок, ни потребитель. Но воюющему государству нужны деньги. Предложенный вариант очень лайтовый, я думал, будет экстремальнее,

– резюмировал эксперт.

Актуально – военный эксперт спрогнозировал осень на фронте: смотрите видео

– это криптобиржа, которая демонстрирует один из самых высоких темпов роста в мире. Уже более 3 миллионов пользователей покупают, продают криптовалюту и торгуют популярными монетами по разным типам контрактов вместе с Bybit.